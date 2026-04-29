Зеленський про удари в російському тилу: «будемо збільшувати дистанції»

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна буде збільшувати дальність своїх ударів по території Росії. Як написав президент у телеграмі 29 квітня після доповіді виконувача обов’язків голови СБУ Євгенія Хмари, такі удари послаблюють російську воєнну промисловість, логістику і нафтовий експорт.

«Доповідь генерал-майора Євгенія Хмари щодо наших далекобійних санкцій – нового етапу застосування української зброї для обмеження потенціалу російської війни. Вдячний хлопцям із СБУ за влучність. Відстань по прямій – понад 1500 км. Будемо збільшувати відповідні дистанції, і це цілком справедливі українські відповіді на російський терор», – зазначив Зеленський.

Він наголосив, що настав час переходити до дипломатії, «і цей сигнал варто почути Москві».

Вранці 29 квітня в Пермському краї Росії, що приблизно за 1500 кілометрів від України заявили про атаку дронів. У соцмережах місцеві жителі писали, що безпілотники летять в бік нафтопереробного заводу – оприлюднені фото і відео великого стовпа диму.

Губернатор Пермського краю РФ Дмитро Махонін повідомив, що «приліт» безпілотника був на один із промислових майданчиків у Пермському муніципальному окрузі – на об’єкті сталася пожежа. За його словами, була проведена евакуація працівників, постраждалих немає.

Про наслідки удару влада РФ не повідомляла. Українські військові ситуацію не коментували.

Вночі проти 28 квітня українські сили завдали удару по Туапсинському нафтопереробному заводу в Краснодарському краї Росії, це був уже третій удар по цьому НПЗ у квітні. Раніше НПЗ уражали 16 і 20 квітня.

Через багатоденну пожежу на НПЗ після удару 20 квітня стався витік нафти в море, а в місті кілька разів випадав «нафтовий дощ». Після атаки 28 квітня влада в Туапсе запровадила регіональний режим надзвичайної ситуації, в місті перебої з водою.

Російський президент Володимир Путін визнав, що чергова пожежа на нафтопереробному заводі в Туапсе може мати «екологічні наслідки», але заявив, що «серйозної загрози немає». Український удар по НПЗ в Туапсе Путін назвав «терором».

Американський Інститут вивчення війни (ISW) зазначив, що вплив українських ударів по нафтопереробному заводу в Туапсе, очевидно, був настільки значним, що це викликало особисту відповідь Путіна. Аналітики зауважили, що зазвичай Кремль не реагує на українські удари по російській нафтовій інфраструктурі.

«Україна посилює свою ударну кампанію по російській нафтовій інфраструктурі в той час, як Росія намагається використати світову енергетичну кризу для збільшення прибутку від експорту енергії для фінансування війни в Україні. Українські війська, ймовірно, продовжуватимуть використовувати велику площу для ударів по глибокому тилу Росії й перевантажену російську ППО для завдавання частіших і масштабніших ударів по російській нафтовій інфраструктурі й військових активах, що підтримуватиметься збільшенням виробництва безпілотників в Україні», – йдеться в повідомленні.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ). Ударів також зазнають російські об’єкти на окупованих територіях України.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».