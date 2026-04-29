Чому Крим став вразливим? Експерти про «вікно» в російській обороні

Сили оборони України навесні помітно активізували удари по військових об'єктах Росії в окупованому Криму і, зокрема, у Севастополі. Лише за кілька днів у квітні завдали ударів по низці російських військових кораблів. Якими є втрати РФ і що залишається у зоні уваги ЗСУ, з’ясовували журналісти проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Внаслідок ударів Сил оборони України у березні та квітні були уражені кілька кораблів і катерів Чорноморського флоту РФ.

Подвійний удар по ВДК

У ніч із 25 на 26 квітня у Севастополі були атаковані військово-морська база Чорноморського флоту та військовий аеродром «Бельбек», заявили у пресслужбі СБУ.

За інформацією відомства, внаслідок атаки були пошкоджені великі десантні кораблі «Ямал» і «Николай Фильченков», а також корабель-розвідник «Иван Хурс».

Про ураження великих десантних кораблів «Ямал» і «Николай Фильченков» також повідомляли 20 квітня у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

«Обидва кораблі, які Росія використовувала у злочинній війні проти України, виведені з ладу. Воїни служби знижують боєздатність флоту , цілеспрямовано підривають логістику і позбавляють противника можливості повноцінно використовувати Кримський півострів як військову базу», – стверджують у відомстві.

У ніч на 26 квітня по цих ВДК, ймовірно, завдали повторного удару.

«ВДК «Ямал» і ВДК «Николай Фильченков» були переміщені до Севастопольського морзаводу в Корабельну бухту. Цілком імовірно, це зроблено для ремонту цих суден, що підтверджує ефективність попередніх уражень», – пише проукраїнський телеграм-канал «Крымский ветер».

В обох випадках російська влада і військове командування не повідомляли про ураження цих об'єктів. Хоча в самому Севастополі регулярно бачать і чують роботу російської ППО, а також заявляють про звуки безпілотників.

«Російські вояки відстрілювалися, але прильоти були»

22 квітня у Генштабі ЗСУ відзвітували про удар по патрульному сторожовому кораблю прикордонної служби ФСБ РФ проєкту 22460 у Севастополі. Того ж дня, за даними відомства, у Севастополі був уражений пункт управління рухом військових кораблів Чорноморського флоту «Стрілецький».

«Сили оборони України продовжують вживати заходів щодо зниження наступального потенціалу російських окупантів та припинення збройної агресії РФ проти України», – йдеться у повідомленні.

У ніч на 22 квітня російська влада оголошувала у Севастополі повітряну тривогу. Російський очільник міста Михайло Развожаєв повідомляв, що військові РФ відбивають атаку ЗСУ, працюють ППО та мобільні вогневі групи.

Про «прильоти» у Севастополі повідомляє проукраїнський телеграм-канал «Крымский ветер».

«Російські вояки відстрілювалися в усі боки, проте, як повідомляли наші підписники, два прильоти були поблизу мису Фіолент, де розташований зенітно-ракетний полк. Також приліт був на Монастирському шосе, де дислокується військова частина радіоелектронної розвідки Чорноморського флоту РФ», – пише паблік.

«Конвойні» катери

На початку квітня Силами оборони України у Новоросійську був уражений російський фрегат «Адмирал Макаров» – носій ракет типу «Калібр», який, за даними ЗСУ, регулярно запускає їх по материковій частині України.

У ЗМІ зазначають, що «Адмирал Макаров» виконував функції флагмана Чорноморського флоту РФ після знищення крейсера «Москва» у 2022 році. Російська влада про ураження корабля «Адмирал Макаров» не повідомляє.

У березні кримські пабліки опублікували фото катера проєкту 03160 «Раптор» поблизу Євпаторії з ознаками пошкоджень.

Відео ураження російського патрульного катера типу «Раптор», «знищеного ударними дронами FP-1 компанії Fire Point», також опублікував ексзаступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

Ні у ЗСУ, ні в Міноборони РФ про це не повідомляли.

«Раптори» супроводжують кораблі Чорноморського флоту РФ, які «не виходять у море без супроводу конвою з мінімум двох швидкохідних катерів» для захисту від українських морських дронів, пише проукраїнський телеграм-канал «Крымский ветер».

У березні поблизу Новоозерного на заході Криму був уражений десантний катер проєкту 02510 «БК-16», повідомили у ВМС ЗС України.

Швидкісні транспортно-десантні катери проєкту 02510 «БК-16» – це серія російських високошвидкісних транспортно-десантних катерів, які вперше застосовувалися в бойових діях у березні 2022 року в порту Бердянська, а також в акваторії Дніпра влітку 2022 року.

Публічної позиції Міноборони РФ щодо ураження цього десантного катера немає.

Росія застосовує катери в акваторії Кримського півострова, оскільки після регулярних атак ЗСУ там не залишилося боєздатних військових кораблів РФ, стверджує речник ВМСУ Дмитро Плетенчук.

Тепер ворог переважно використовує катери

«Тепер ворог переважно використовує катери. Це проєкти «Грачонок», «Мангуст», «Раптор», здебільшого для патрулювання та протидиверсійної оборони. І ці одиниці набагато важче уразити, і вони не є вже такими пріоритетними цілями в принципі», – заявляв він у липні 2025 року.

«У російської ППО – дефіцит ракет»

Сили оборони України навесні активізували удари по військових об'єктах РФ у Криму, оскільки змогли «пробити «вікно» в російській ППО», каже керівник програм безпеки Центру глобалістики «Стратегія-ХХІ» Павло Лакійчук.

Системні ураження російських виробничих об’єктів додатково знижують здатність ППО противника

«Вікно» пробите і, як правило, в таких випадках нерентабельно запускати дрони лише в одному якомусь напрямку. Цим «вікном» користуватимуться на повну: і по Туапсе ЗСУ битимуть, і по Новоросійську, і по Криму. Ним користуватимуться, поки воно відкрите», – заявив він Крим.Реалії.

Про дефіцит ракет у військ РФ для протидії українським безпілотникам та іншим засобам ураження заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час зустрічі з начальником Штабу оборони Збройних сил Канади Дженні Каріньян 26 квітня.

«Системні ураження російських виробничих об’єктів додатково знижують здатність протиповітряної оборони противника, який уже відчуває дефіцит ракет для протидії українським безпілотним системам і засобам ураження», – сказав він.

Севастополь: «мінус – для РФ і плюс – для Сил оборони України»

Усе, що серйозно пошкоджене, росіянам доводиться тягнути під обстріли в Севастополь

Сили оборони України мають перспективи подальшого успішного ураження об'єктів Чорноморського флоту РФ у Севастополі, оскільки там залишається основна його ремонтна база та допоміжні частини, враховуючи авіаційну, каже Павло Лакійчук.

«Усе, що могло ходити, із Севастополя витягли. Там залишилася частина допоміжних суден. Помилкою Росії було те, що вона зосередила ремонтну базу свого флоту в Севастополі. Севморзавод, віджатий в України, мав стати основою цієї ремонтної бази поряд із потужностями Чорноморського флоту. Усе, що серйозно пошкоджене, росіянам доводиться тягнути під обстріли в Севастополь. Це основний мінус для них і плюс – для Сил оборони України», – стверджує він.

З 2022 року ЗСУ знищили близько третини російських кораблів Чорноморського флоту РФ у Чорному та Азовському морях, а також портах базування. Вони завдали ударів по трьох десятках російських кораблів різного класу. Багато з них були повністю знищені. Серед них – крейсер «Москва», новітній російський корвет «Сергей Котов», великі десантні кораблі «Саратов», «Новочеркасск», «Цезарь Куников», кілька десантних і сторожових катерів.

Ракетним ударом зруйнували будівлю штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі, яка була потужним центром координації та зв'язку для флоту і його з'єднань.

Після цього основні кораблі ЧФ РФ були виведені із Севастополя до Новоросійська (РФ).

Окрім знищених бойових одиниць Чорноморського флоту РФ, два десятки мають серйозні пошкодження і перебувають на ремонті. Кораблі, які ще на плаву, теж – під загрозою, оскільки відрізані від своєї основної логістичної бази в Севастополі.