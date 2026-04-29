Командувач СБС повідомив про ураження двох російських гвинтокрилів у Воронезькій області

Сили безпілотних систем «вполювали та уразили» два російських гвинтокрила Мі-28 та Мі-17 у Воронезькій області Росії, заявив командувач СБС Роберт «Мадяр» Бровді 29 квітня.

За його даними, українські безпілотники уразили польовий злітно-посадковий майданчик на відстані понад 150 кілометрів від лінії бойового зіткнення з чотирма гвинтокрилами Мі-28 та Мі-17. Вертольоти здійснювали оперативні заправку паливом та міжполітний технічний огляд.





Удару завдали пілоти зведених екіпажів 429-ї окремої бригади «Ахіллес» та 43-ї окремої артилерійської бригади в операції, розробленій спільно з Центром спеціальних операцій «А» СБУ.

«Ураження нанесені у задню центральну частину моторного відділення, оминаючи лопаті головного гвинта. В результаті нанесеного удару знищено мінімум одного з спеціалістів обслуговування гвинтокрилів, що потрапив у око дрона», – заявив Бровді.

Командувач не уточнив, коли саме було завдано удару.

Радіо Свобода не може незалежно перевірити дані про ураження.

Міністерство оборони Росії заявляє, що з 7-ї ранку по 14:00 за московським часом російська ППО збила 50 українських дронів над Бєлгородською, Брянською, Курською, Оренбурзькою областями та Пермським краєм.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ). Ударів також зазнають російські об’єкти на територіях України.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».