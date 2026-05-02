Влада Краснодарського краю РФ заявила про ліквідацію відкритого горіння в Туапсе

Відкриту пожежу на місці ураження в порту Туапсе ліквідували, заявив оперативний штаб Краснодарського краю РФ 2 травня.

«На морському терміналі в Туапсе ліквідоване відкрите горіння», – йдеться в повідомленні.

На місці події продовжують працювати 143 людини та 25 одиниць техніки.

Глава Туапсинського округу Сергій Бойко зранку в суботу повідомив, що на трьох ділянках продовжується ліквідація наслідків розливу нафтопродуктів.

«У готелях міста залишаються 57 осіб, евакуйованих раніше з території поряд із НПЗ», – додав він.

Нафтова інфраструктура Туапсе від середини квітня зазнала атак чотири рази. Після атаки дронів на НПЗ 16 і 20 квітня продукти горіння потрапили в атмосферу, а через підвищення рівня води в річці нафтопродукти, що вилилися туди, перелилися через захисні бар’єри і потрапили в акваторію Чорного моря.

У ніч на 28 квітня дрони знову атакували цей нафтопереробний завод. На території Туапсинського муніципального округу запровадили режим надзвичайної ситуації регіонального рівня.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».