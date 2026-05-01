Сили безпілотних систем уточнили наслідки удару по російському аеродрому «Шагол»

Дрони Сил безпілотних систем уразили загалом чотири російських літака під час удару по російському аеродрому в Челябінській області минулого тижня, повідомив командувач СБС Роберт «Мадяр» Бровді 1 травня.

За його словами, Генштаб на основі супутникової дорозвідки підтвердив влучання щонайменше трьох засобів глибинного ураження, які завдали ушкоджень різного ступеню:

2 винищувачам Су-57

винищувачу-бомбардувальнику Су-34

літаку Су невстановленої модифікації

«На супутниковому знімку зафіксовані залишки знищеної машини обслуговування літаків, яка розміщувалася між літаками Су-57. Після нанесення ураження подзьобані літаки були переміщені у інші, закриті частини аеродрому», – заявив Бровді.

Він вказав на те, що удари по російських літаках Су-34 та винищувачах п’ятого покоління Су-57 має критичне значення для зменшення ударного потенціалу Росії:

«Су-34, як основна ударна платформа, здатна нести широкий спектр керованих бомб та ракет, завдаючи ударів по критичній інфраструктурі, військових об’єктах та цивільних цілях з відстані до 1000 км. Кожен знищений Су-34 означає зменшення кількості авіаударів, збереження життів цивільного населення та зниження навантаження на системи ППО».

Водночас Су-57, який є найсучаснішим російським винищувачем із технологіями зниженої помітності, за словами командувача, становить особливу загрозу для авіації та систем протиповітряної оборони.

СБС оцінюють вартість одного Су-34 у близько 35-50 мільйонів доларів, Су-57 – у 100–120 мільйонів доларів.

Раніше Генштаб ЗСУ повідомив про ураження кількох російських винищувачів на аеродромі Шагол у Челябінській області Росії внаслідок удару 25 квітня.

Російське командування не підтверджувало удари по аеродрому. Вранці 25 квітня влада Челябіської області заявляла про атаку безпілотників.