СБУ підтвердила черговий удар по нафтопереробному заводу в Туапсе

Дрони Центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки спільно з іншими складовими Сил безпеки та оборони вчергове уразили інфраструктуру російського морського порту Туапсе та Туапсинського нафтопереробного заводу в Краснодарському краї Росії – про це пресслужба СБУ повідомила 1 травня.

«Унаслідок удару українських безпілотників виникла пожежа нафтомазутної суміші в резервуарах. Над терміналом підіймається стовп чорного диму», – зафіксували в службі.

СБУ нагадує, що нафтовий термінал і завод у Туапсе є важливими виробничими комплексами та логістичними вузлами, які забезпечують зв’язок між видобутком, переробкою та експортом російської нафти. Зокрема, НПЗ – це «єдиний нафтопереробний завод Росії на узбережжі Чорного моря. Його потужність – майже 12 млн тонн нафти на рік».

Раніше 1 травня російська влада повідомила про четверту за останні тижні атаку на нафтову інфраструктуру в Туапсе в Краснодарському краї РФ. Як повідомив оперативний штаб регіону, вночі проти 1 травня в місті внаслідок атаки безпілотників сталася пожежа на території морського терміналу.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».