Генштаб ЗСУ підтвердив ураження винищувачів у Росії минулого тижня

Українське командування підтвердило результати ударів для «зниження можливостей противника завдавати ударів по цивільних об’єктах на території України», повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України 1 травня.

Йдеться про удари, завдані 25 квітня.

«На аеродромі Шагол у Челябінській області РФ воїнами Сил безпілотних систем ЗСУ було уражено декілька винищувачів Су-57 та винищувач-бомбардувальник Су-34», – повідомляє штаб.

За даними командування, ступінь пошкоджень уточнюється. При цьому Генштаб вказує на те, що цілі були розташовані на відстані близько 1 700 кілометрів від державного кордону України.

Російське командування не повідомляло про удари по аеродрому. Вранці 25 квітня влада Челябіської області заявляла про атаку безпілотників.

Редакція Радіо Свобода не може незалежно підтвердити дані про ураження.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ). Ударів також зазнають російські об’єкти на територіях України.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».