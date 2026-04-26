У Малі збитий гелікоптер «Африканського корпусу» РФ

У Малі збитий гелікоптер «Африканського корпусу» міністерства оборони Росії. Як стверджує телеграм-канал Fighterbomber, екіпаж і мобільна вогнева група, які перебували на борту, загинули. «Попередня причина – зовнішній вогневий вплив (ЗРК)», – сказано в повідомленні. Офіційного підтвердження цієї інформації немає.

МЗС Росії заявило 26 квітня, що 25 квітня озброєні антиурядові групи «здійснили серію скоординованих атак у столиці Малі та сусідніх регіонах».

«250 бойовиків атакували міжнародний аеропорт Бамако-Сену і розташовану неподалік військову базу», – йдеться в повідомленні. МЗС стверджує, що збройні сили Малі відбили цей напад.

Атака на гелікоптер у повідомленні відомства не згадується.

Як пишуть французькі видання Jeune Afrique та Le Figaro з посиланням на джерела, внаслідок вибуху на армійській базі Каті, який стався 25 квітня, загинув міністр оборони Малі Садіо Камара. Стверджується, що біля його будинку вибухнула вантажівка з вибухівкою.

У суботу озброєні антиурядові загони провели серію скоординованих атак на столицю Бамако та кілька міст на півночі країни. За даними ООН, удари були завдані по військовій базі в Каті поруч із Бамако, а також по містах Мопті, Гао та Кідаль.

Відразу кілька джерел повідомляють, що сили «Африканського корпусу» в результаті переговорів з антиурядовими силами залишили Кідаль.

Телеграм-канал «Африканського корпусу» 26 квітня опублікував заяву, в якій повідомив про «підготовлену західними спецслужбами спробу державного перевороту» в Малі. У заяві стверджується, що російські військові «утримали всі важливі позиції».

Відповідальність за напади офіційно не взяло жодне угруповання. Джерела Reuters у силових структурах пов’язують атаки з джигадистським угрупованням, близьким до «Аль-Каїди», а також до альянсу «Фронт звільнення Азавада», які діють у тактичному союзі один з одним.

У Малі вже понад 10 років триває бротьба з озброєними угрупованнями, пов’язаними з «Аль-Каїдою» та угрупованням «Ісламська держава», а також з туарегськими сепаратистами.

Військові на чолі з Ассімі Гоїтою прийшли до влади після переворотів 2020 і 2021 років, обіцяючи стабілізувати ситуацію, але ситуація в країні, як і раніше, залишається нестабільною.

Упродовж останніх років влада Малі робила ставку на підтримку російських найманців, але також стала шукати зближення зі США. За даними Reuters, сторони обговорюють угоду, яка дозволить Вашингтону відновити розвідувальні польоти над територією країни.

У липні 2024 року російські найманці втратили кількадесят осіб убитими в боях з малийськими джигадистами та сепаратистським угрупованням «Координаційний рух Азавад», яке виступає за незалежність заселених племенами туарегів районів Малі.