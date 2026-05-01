Морський термінал у Туапсе знову атакували дрони – оперштаб

Російська влада повідомляє про чергову, четверту за останні тижні атаку на нафтову інфраструктуру в Туапсе в Краснодарському краї РФ.

Як повідомив оперативний штаб регіону, вночі проти 1 травня в Туапсе внаслідок атаки безпілотників сталася пожежа на території морського терміналу.

«Постраждалих немає, на місці працюють спеціальні і екстрені служби. Загалом до ліквідації загоряння залучено 128 осіб та 41 одиницю техніки, у тому числі від МНС Росії», – йдеться в повідомленні.

Напередодні Російська служба Радіо Свобода оприлюднила нові супутникові знімки Туапсинського нафтопереробного заводу після того, як там загасили пожежу, спричинену українськими атаками. На знімках видно, що повністю знищені чотири великі резервуари з паливом і прилеглу інфраструктуру, також пошкоджено два резервуари меншого об’єму.

Туапсинський НПЗ був під ударом українських безпілотників 16, 20 і 28 квітня. Українські військові підтверджували попередні удари. Нову атаку українська сторона поки що не коментувала.

Через багатоденну пожежу на НПЗ після удару 20 квітня стався витік нафти в море, а в місті кілька разів випадав «нафтовий дощ». Після атаки 28 квітня влада в Туапсе запровадила регіональний режим надзвичайної ситуації, в місті перебої з водою.

Російський президент Володимир Путін визнав, що чергова пожежа на нафтопереробному заводі в Туапсе може мати «екологічні наслідки», але заявив, що «серйозної загрози немає». Український удар по НПЗ в Туапсе Путін назвав «терором».

Американський Інститут вивчення війни (ISW) зазначив, що вплив українських ударів по нафтопереробному заводу в Туапсе, очевидно, був настільки значним, що це викликало особисту відповідь Путіна. Аналітики зауважили, що зазвичай Кремль не реагує на українські удари по російській нафтовій інфраструктурі.

«Україна посилює свою ударну кампанію по російській нафтовій інфраструктурі в той час, як Росія намагається використати світову енергетичну кризу для збільшення прибутку від експорту енергії для фінансування війни в Україні. Українські війська, ймовірно, продовжуватимуть використовувати велику площу для ударів по глибокому тилу Росії й перевантажену російську ППО для завдавання частіших і масштабніших ударів по російській нафтовій інфраструктурі й військових активах, що підтримуватиметься збільшенням виробництва безпілотників в Україні», – йдеться в повідомленні.

Туапсинський НПЗ належить компанії «Роснафта» і є єдиним російським заводом такого типу на узбережжі Чорного моря. Підприємство має стратегічне значення для РФ: воно є ключовим вузлом для забезпечення паливом російського військового угруповання та основним терміналом для експорту нафтопродуктів через Чорне море.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».

