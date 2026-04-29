Генштаб ЗСУ заявив про ураження підсанкційного танкера поблизу Туапсе

Генштаб Збройних сил України заявляє про ураження підсанкційного танкера Marquise вранці 29 квітня із застосуванням двох морських безекіпажних катерів.

За повідомленням, танкер без вантажу під прапором Камеруну з вантажомісткістю понад 37 тисяч тонн на час ураження перебував у дрейфі, в районі 210 кілометрів на південний схід від міста Туапсе в Краснодарському краї Росії, без сигналу AIS (система, що служить судноплавстві для ідентифікації суден, їхніх габаритів, курсу). Судно, ймовірно, очікувало на завантаження в морі від іншого судна.

«Ураження здійснено в кормову частину, в район гвинто-рульової групи та машинного відділення», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, танкер Marquise перебуває під санкціями України, Великої Британії, Євросоюзу, Швейцарії, Нової Зеландії і Канади і «використовувався противником для незаконного транспортування нафтопродуктів».

Ступінь пошкоджень судна уточнюють, кажуть у командуванні ЗСУ.

Незалежних підтверджень цих даних поки що немає. Російська сторона заяву Генштабу ЗСУ поки не коментувала.

На початку цього року в Україні запровадили санкції, спрямовані на боротьбу з російським так званим тіньовим флотом. Обмеження застосували про проти 225 капітанів суден, які експортують російські нафтопродукти. «Серед них громадяни 11 країн, зокрема Росії, Індії та Філіппін. Моніторинг ситуації в Чорному, Червоному та Балтійському морях показав: ці капітани керували суднами російського тіньового флоту й транспортували нафту в обхід санкцій ЄС, G7 та інших держав», – повідомляли в Офісі президента.

«Тіньовим флотом» називають танкери, які Росія використовує для обходу санкцій проти її нафтової індустрії, запроваджені після повномасштабного вторгнення до України 2022 року.

Служба безпеки України (СБУ) наприкінці минулого року взяла на себе відповідальність за атаки на так званий тіньовий флот Росії у 2025 році, не конкретизувавши при цьому перелік атакованих суден.

28 листопада морські дрони вразили танкери KAIROS і VIRAT біля узбережжя Туреччини. 2 грудня міністерство транспорту Туреччини заявило про атаку на ще один російський танкер Midvolga 2 в Чорному морі. 10 грудня морські дрони, за даними українських медіа, вразили у Чорному морі танкер Dashan. 19 грудня дрони атакували танкер російського «тіньового флоту» QENDIL у нейтральних водах Середземного моря.