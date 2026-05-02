Через удари по НПЗ обсяг переробки нафти в Росії знизився до показників 2009 року – ISW

Українські сили упродовж 29 квітня – 1 травня завдали серії ударів по російській нафтопереробній інфраструктурі в Краснодарському і Пермському краях, а також в Оренбурзькій області, йдеться у новому зведенні Institute for the Study of War (ISW).

За даними Генерального штабу України та Сил безпілотних систем, у ніч на 1 травня українські дрони уразили Туапсинський нафтопереробний завод у Краснодарському краї. Це вже четверта атака на підприємство від початку квітня – раніше удари фіксувалися вночі 15-16, 19-20 та 27-28 квітня.

Українські військові повідомили, що наразі триває оцінка наслідків останнього удару. Водночас попередні атаки, за їхніми даними, знищили щонайменше 24 резервуари, пошкодили ще щонайменше чотири, призвели до зупинки роботи заводу та спричинили кілька пожеж, які гасили протягом кількох днів. Опубліковані 1 травня супутникові знімки та геолокаційні кадри також зафіксували пожежу на території підприємства. Оперативний штаб Краснодарського краю РФ підтвердив загоряння в порту Туапсе після атаки безпілотників.

Крім того, у ніч на 1 травня українські сили вдарили по Пермському нафтопереробному заводу в Пермському краї. За даними Генштабу, там виникла пожежа, а також було пошкоджено установку первинної переробки нафти АВТ-4.

Напередодні, 29 квітня, ЗСУ також атакували Орський нафтопереробний завод в Оренбурзькій області, де після удару спалахнула пожежа.

ISW також повідомляє про удари по російських військових аеродромах. За інформацією Генштабу, 25 квітня українські сили уразили кілька винищувачів Су-57 та фронтових бомбардувальників Су-34 на аеродромі Шагол у Челябінській області – приблизно за 1676 кілометрів від міжнародного кордону з Україною. Супутникові знімки, оприлюднені 1 травня, підтверджують пошкодження кількох літаків.

Також 29–30 квітня ЗСУ завдали удару по аеродрому поблизу Бабок у Воронезькій області, де були уражені гелікоптери Мі-28 та Мі-17.

«На тлі посилення української кампанії ударів по російській нафтовій інфраструктурі середній обсяг переробки нафти в Росії впав до найнижчого рівня з грудня 2009 року», – йдеться у зведенні експертів.

За даними агентства Bloomberg з посиланням на аналітичну компанію OilX, середній добовий обсяг переробки знизився до 4,69 мільйона барелів на добу.

За оцінкою ISW, у березні та квітні 2026 року Україна «помітно активізувала» кампанію ударів по російських нафтових об’єктах.

Радіо Свобода не може незалежно перевірити дані про наслідки ударів.

Раніше 1 травня російська влада повідомила про четверту за останні тижні атаку на нафтову інфраструктуру в Туапсе в Краснодарському краї РФ. Як повідомив оперативний штаб регіону, вночі проти 1 травня в місті внаслідок атаки безпілотників сталася пожежа на території морського терміналу.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».

