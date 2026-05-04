Росія: влада Москви заявила про нічну атаку дронів

Мер Москви Сергій Собянін заявив про нічну атаку дронів.

За його попередніми даними, безпілотник поцілив по будівлі в Мосфільмівському районі. Постраждалих немає.

Телеграм-канал ASTRA пише, що відстань від пошкодженого будинку в Москві до Кремля – близько 6 км.

Пізніше Собянін також заявив про атаку двох безпілотників, які летіли на Москву, її нібито відбили сили ППО Міноборони.

Міноборони РФ наразі не коментувало повідомлення про атаку дронів.

Українська сторона також не коментувала ці повідомлення

Попередньої ночі, 3 травня, безпілотники атакували кілька регіонів Росії, зокрема Московську та Ленінградську області.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ).

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».