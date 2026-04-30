У Путіна заявили, що не потребують згоди України на перемир’я 9 травня

Росія має намір припинити вогонь 9 травня незалежно від згоди чи відмови України від тимчасового перемир’я, випливає із заяв речника президента РФ Дмитра Пєскова 30 квітня.

Відповідаючи на запитання щодо реакції з боку України на пропозицію про перемир’я, речник Володимира Путіна зазначив, що «власне, (реакція) і не потрібна для цього».

«Це рішення глави російської держави, і воно реалізовуватиметься. Але звісно, всі б очікували від київського режиму на якусь реакцію в плані адекватних намірів. Поки що цього немає», – каже Пєсков (цитата за агенцією ТАСС).\

Ідея припинення вогню 9 травня була озвучена 29 квітня в розмові Путіна з президентом США Дональдом Трампом. Помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що це була ініціатива Путіна, яку Трамп активно підтримав. Сам президент США стверджував, що саме він запропонував «невелике перемир’я».

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ зв’яжеться зі США, щоб дізнатися, про що йдеться, – про «кілька годин. безпеки для параду у Москві чи щось більше». Він також закликав РФ до довгострокового припинення вогню.



