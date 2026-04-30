Травневому перемир’ю бути? «Пропозиція Путіна», деталі Трампа та відповідь Зеленського

У Кремлі заявили, що російський керманич запропонував оголосити перемир’я під час святкування Дня перемоги 9 травн. Президент США каже, що перемир’я було його ідеєю. Президент України доручив уточнити деталі російської пропозиції.

Тим часом американський Інститут вивчення війни пише, що Путін у розмові з Трампом намагався переконати його змусити Україну до капітуляції.

Що каже Кремль

Президенти США та Росії Дональд Трамп та Володимир Путін провели телефонну розмову, повідомив помічник Путіна Юрій Ушаков увечері 29 квітня.

Путін, за його словами, запропонував оголосити перемир’я під час святкування Дня перемоги 9 травня, але не уточнив, про який саме термін ідеться.

Що каже Трамп

Тим часом президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами в Білому домі 29 квітня заявив, що короткочасне перемир’я у війні Росії проти України було його ідеєю.

«Я запропонував (лідеру РФ Володимиру) Путіну невелике припинення вогню; думаю, він міг би це зробити. Він вже оголосив про це?» – запитав Трамп, звертаючись до представників засобів інформації.

Президент США Дональд Трамп окремо заявив, що на пропозицію Путіна щодо Ірану закликав його зосередитися на припиненні війни в Україні.

Що каже Зеленський

Президент України Володимир Зеленський доручив своїм представникам зв’язатися з представниками адміністрації президента США для уточнення деталей російської пропозиції щодо тимчасового припинення вогню.

«Україна прагне миру й забезпечує необхідну дипломатичну роботу для реального закінчення цієї війни. З’ясуємо, про що конкретно йдеться: про кілька годин безпеки для параду в Москві чи про щось більше », – написав Зеленський у телеграмі.

Він додав, що позиція України – припинити вогонь довгостроково, гарантувати надійну безпеку для людей і довготривалий мир, і Україна готова працювати заради цього «в будь-якому достойному й ефективному форматі».

Що кажуть аналітики

Президент Росії Володимир Путін скористався телефонною розмовою з президентом США Дональдом Трампом 29 квітня, щоб ще раз підтвердити свою відданість початковим цілям війни проти України, неправдиво зображаючи оборону України як таку, що руйнується, а російську перемогу – як неминучу, пише у своєму звіті американський Інститут вивчення війни.

В ISW нагадали, що помічник президента Росії Юрій Ушаков заявив 29 квітня, що розмова Трампа і Путіна тривала півтори години і що Путін проінформував Трампа про поточний стан війни в Україні, стверджуючи, що Росія має стратегічну ініціативу і «відтісняє» українські позиції, а також що Росія досягне своїх військових цілей «у будь-якому разі», але воліла б досягти їх дипломатичним шляхом.

« Путін знову заявив, що Росія демонструє успіхи на полі бою, щоби виправдати свою вимогу про капітуляцію України . Однак передумова твердження Путіна залишається хибною. Українські сили продовжують не давати Росії змоги досягти значного просування в кількох секторах лінії фронту, зокрема в Донецькій області, яка є пріоритетною ціллю Росії, і завдають російським військам дедалі більших втрат і збитків у результаті цих тривалих наступальних операцій», – йдеться в повідомленні.

Аналітики наголосили, що росіяни дедалі гостріше відчувають тягар війни, оскільки російська економіка продовжує стикатися зі значними викликами, втрати продовжують зростати, а набір до лав збройних сил стає дедалі складнішим.

«Кремль, найімовірніше, намагається пом’якшити деякі з цих втрат, переконуючи Трампа і Захід підштовхнути Україну до капітуляції так, як цього не вдалося досягти повномасштабним вторгненням Росії, і в рамках цих зусиль приховує власні військові й економічні провали», – йдеться в повідомленні.

Щодо перемир’я, яке обговорювали Трамп і Путін, то, як зазначає ISW, такі односторонні припинення вогню є «значною мірою вигідні Росії», оскільки Кремль раніше використовував їх, щоб звинуватити Україну у порушенні перемир’я і накопичити безпілотники й ракети великої дальності для масштабних руйнівних ударів.

Заходи, присвячені Дню перемоги, у великих російських містах цього року відбудуться переважно в обмеженому форматі через атаки українських безпілотників. У Москві парад 9 травня вперше майже за 20 років відбудеться без демонстрації військової техніки.

Востаннє Росія і Україна оголошували про перемир’я на Великдень. Дії сторін не були узгодженими – Путін оголосив про перемир’я на 32 години в односторонньому порядку, президент України Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ діятимуть дзеркально. За підсумками обидві сторони звинувачували одна одну в численних порушеннях, натомість стверджуючи, що самі суворо дотримувалися умов перемир’я.

У 2025 році Путін оголошував перемир’я на три травневі доби – 8, 9 і 10 травня.

У 2026 році в Росії відзначається 81-ша річниця перемоги у «Великій вітчизняній війні» – так офіційна російська історична концепція називає менш як чотирирічний період Другої світової війни в Європі, коли сталінський СРСР протистояв гітлерівській Німеччині, на відміну від періоду з вересня 1939-го до червня 1941 року, коли Радянський Союз разом із нацистами розділив сфери впливу на сході Європи.