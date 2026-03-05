У Росії затримали колишнього першого заступника Шойгу

У Росії затриманий колишній перший заступник міністра оборони Руслан Цаліков, повідомив Слідчий комітет РФ. Як заявило відомство, проти нього порушена кримінальна справа за кількома статтями, у тому числі про створення злочинної спільноти.

У заяві Слідчого комітету йдеться, що злочинна спільнота, створена Цаліковим, у 2017–2024 роках скоїла розкрадання бюджетних коштів. Також його звинувачують у легалізації злочинних доходів та хабарництві.

Цаліков обіймав посаду першого заступника міністра оборони з 2015 року і залишив її у червні 2024 року, невдовзі після того, як у відставку був відправлений багаторічний очільник відомства Сергій Шойгу.

Цаліков працював на керівних посадах у відомствах, які очолював Шойгу. Має ранг дійсного державного радника першого класу (відповідає генералові армії). У 2022 році Фонд боротьби з корупцією інформував, що родина Цалікова має майна на 4,3 мільярда рублів.

Після початку війни проти України Цалікова внесли до списку санкцій США, Великої Британії та Євросоюзу.

Цаліков став найвищим посадовцем із колишнього керівництва міністерства оборони, який зазнав кримінального переслідування. Після відставки Шойгу були заарештовані кілька генералів. Серед них колишній заступник міністра оборони Тимур Іванов (заарештований за кілька тижнів до відставки Шойгу), начальник Головного управління кадрів Юрій Кузнєцов, начальник головного управління зв’язку Вадим Шамарін, заступник міністра Дмитро Булгаков та інші. Справи проти них зазвичай пов'язані з корупцією.