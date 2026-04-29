Путін закликав «не зациклюватися на заборонах». Рейтинг падає разом з економікою?

Очільник Росії Володимир Путін закликав російських депутатів та сенаторів «не зациклюватися» лише на заборонних законах. Мовляв, «вироблення нових заходів покарання для порушників – звісно, начебто потрібно, але тільки на цьому зациклюватися – це контрпродуктивно». Він сказав, що загрози, хоч вони й «безпрецедентні», але все одно тимчасові, «а Росія вічна».

Чому це Путін заговорив про контрпродуктивність заборон і вічність?

Експерти називають причини, і вони прямо пов'язані з повномасштабною війною проти України:

найбільше за весь час перебування Путіна при владі невдоволення росіян діями влади, викликане блокуванням інтернету ;

; найбільше з моменту вторгнення в Україну падіння рейтингів Путіна , яке сім тижнів поспіль фіксує Всеросійський центр опитування громадської думки ( ВЦВГД Всеросійський центр вивчення громадської думки належить російській державі. Незалежні ЗМІ неодноразово писали про те, як Центр маніпулює громадською думкою росіян ): згідно з останніми даними 24,1% опитаних росіян не довіряють Володимиру Путіну, 23,3% респондентів не схвалюють його роботу на посаді президента Росії.

, яке сім тижнів поспіль фіксує згідно з останніми даними 24,1% опитаних росіян не довіряють Володимиру Путіну, 23,3% респондентів не схвалюють його роботу на посаді президента Росії. перекіс у бік військово-промислового комплексу і стагнація економіки Росії : за даними російського уряду, минулого року темпи зростання ВВП різко сповільнилися: з 4,9 % у 2024 році до лише 1 % у 2025 році, а за перші два місяці 2026 року економіка скоротилася на 1,8 %, чиновники також сигналізують, що прогноз на 2026 рік – наразі 1,3 % зростання – невдовзі теж може бути знижений.

Очільник Росії Путін закликав депутатів та сенаторів «не зациклюватися» лише на заборонних законах у своєму виступі на Раді законодавців при Федеральних зборах у другому за значенням місті РФ – Санкт-Петербурзі. Пітерці активно скаржаться на блокування інтернету, і Путін раптом проявив «лояльність» на словах.

Щоправда, 26 квітня заступник голови адміністрації президента Росії Максим Орєшкін заявив, що обмеження в інтернеті не заважають розвитку російської економіки. Заважають «інші значущіші фактори», сказав він і поскаржився, як і перед цим очільниця Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна, на брак кадрів.

Те, що ситуація складна, визнав і міністр фінансів Росії Антон Силуанов. Він заявив, що дефіцит бюджету регіонів у 2025 році склав 1,5 трильйона рублів .

Це понад 20 мільярдів доларів, 80% із них – у регіонів–донорів, які зазвичай заробляють більше, ніж витрачають. А за підсумками цього року Силуанов очікує, що загальний дефіцит регіональних бюджетів складе майже 25,5 мільярда доларів.

Про заборгованість регіонів заговорив і Путін, виступаючи на Раді законодавців РФ. Він сказав, що борг регіонів перед державою можуть списати на дві третини, якщо ці гроші витратять «на інвестиції, розвиток і значущі цілі». Тоді третину бургу, що залишилася, можна буде погасити в «пізніший термін».

Сукупний бюджет регіонів РФ становить понад половину від федерального. На тлі війни проти України кількість дефіцитних регіонів у 2025 році зросла з 50 до 70, писало видання «Важливі історії».

Телевізійній та онлайн-мережа «Настоящее время» (створена Радіо Свобода для російськомовної аудиторії) запитала думку економічного оглядача Максима Бланта про те, що ж найбільше впливає на погіршення стану економіки Росії та брак працездатного населення.

Найбільше забезпечена ресурсами країна скаржиться на їхню нестачу, це просто дивно

«По-перше, це війна. По-друге, втеча від мобілізації та війни. По-третє, це «магніти» військово-промислового комплексу, які відтягують робочу силу та «утилізують» її, – вважає Блант. – Усі галузі цивільного виробництва потихеньку деградують. Єдине, що зростає в Російській Федерації, це виробництво зброї. З іншого боку, слухати, що в Росії не вистачає ресурсів – просто дивно. Якби Росія була Японією, у якої їх менше, то так. Найбільше забезпечена ресурсами країна скаржиться на їхню нестачу, це просто дивно»

Що стосується впливу блокування інтрнету, то це дуже позначається на роботі російського малого та середнього бізнесу.

«Увесь бізнес давно вибудував свої відносини з клієнтами через месенджери. Особливо бізнес, орієнтований на кінцевого споживача. Месенджери, що не працюють, позбавляють його можливості отримувати замовлення та виконувати їх. В інтернеті дають рекламу, зокрема в заборонених соцмережах, і значна частина бізнесу з них не пішла. Навіть з інстаграму з фейсбуком, не кажучи вже про телеграм»

Максим Блант також зазначає, що в Росії погіршилася не лише комунікація, а й сама можливість проводити платежі.

«Навіть платежі не проходять. Про що говорити, якщо малий чи середній бізнес використовує касовий апарат із вставленою сім–картою, яка працювала від мобільного інтернету, і вони не можуть прийняти платіж за свій товар чи послугу»

На думку Бланта, Володимир Путін почав активніше говорити про блокування інтернету та відповідати на звернення блогерів із політичних причин: насамперед через наближення виборів.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Чергова пожежа на російському НПЗ у Туапсе після атаки дронів















