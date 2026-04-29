«Безкарність – кисень для диктатора». Європарламент хоче суду над «архітекторами» війни проти України

28 квітня в Європарламенті пройшли дебати про притягнення Росії до відповідальності за її атаки проти мирного населення України, хоча сама Росія й не визнає цілеспрямованість таких дій. Переважна більшість євродепутатів підтримала появу Спецтрибуналу, що розслідуватиме злочин агресії проти України, й створення Міжнародної комісії з претензій, що має розглядати скарги потерпілих і ухвалювати рішення про відшкодування. По суті, цей орган має вирішувати, кому й скільки Росія має заплатити за завдані збитки. Ймовірне джерело коштів – заморожені активи РФ у ЄС.

30 квітня Європарламент має дати згоду на приєднання ЄС до створення такої комісії. Єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс сподівається, що перші заяви вона почне розглядати наприкінці наступного року. А трибунал приступить до роботи, розраховує посадовець, на початку 2028-го. Радіо Свобода розповідало, з якими викликами стикається Європа, намагаючись організувати правосуддя над російським керманичем Володимиром Путіним і не тільки.

Євродепутати своєю чергою вказували на передумови, потрібні задля ефективного функціонування Міжнародної комісії з претензій і здійснення правосуддя над Росією. Радіо Свобода публікує уривки виступів.

Міхаель Галер, євродепутат від Німеччини:

«Злочини на місцях – від Маріуполя до Ягідного, від Бучі до Ізюма – і з повітря, щоденні й масовані, відбувається з метою тероризувати населення і зламати волю до опору. Об’єктами атак стає і культурна спадщина – доказ української ідентичності. «Велика російська сила» демонструє свій глибоко фашистський характер і геноцидні наміри .

Важливо, щоб усі ці злочини – проти людей, державних установ і культурної спадщини – були задокументовані, а докази збережені для подальшого притягнення винних до відповідальності».

Пекка Товері, євродепутат від Фінляндії:

« Ми вже бачили російські звірства багато разів : в Угорщині, Афганістані, Чечні, Грузії, Сирії, Малі – і тепер в Україні. Вбивства, зґвалтування, грабежі – усе це відбувається.

В Україні росіяни полюють на окремих цивільних навіть під час їхніх звичайних поїздок за продуктами, використовуючи FPV-дрони, і ще й публікують ці вбивства в інтернеті. Це не припиниться, доки вони не понесуть відповідальність .

Час діяти, адже наступного разу жертвами можуть стати вже наші громадяни».

Свен Міксен, євродепутат від Естонії:

« Найкращий спосіб досягти повної відповідальності за російські воєнні злочини – це допомогти українцям виграти війну.

Ми не повинні – навіть в обмін на перехід від війни до миру – давати воєнним злочинцям можливість «зберегти обличчя» або уникнути відповідальності…

… Лише тоді, коли російський народ змушений буде подивитися правді в очі і визнати свою відповідальність за злочини, вчинені його керівництвом від його імені, ця нація зможе мати світліше і гідніше майбутнє».

Дан Барна, євродепутат від Румунії:

«Російські активи мають бути конфісковані й використані для компенсації жертвам та відбудови того, що знищили ракети Путіна.

Безкарність – це кисень для диктаторів . Якщо ми дозволимо масові вбивства цивільних стати новою нормою у 2026 році, ми не лише зрадимо Україну, а й зруйнуємо саму основу європейської безпеки».

Ріхардс Колс, євродепутат від Латвії:

«Відповідальність також означає протистояння тим, хто сприяв цьому в межах нашої власної системи. Деякі посадовці в цьому Союзі дуже активно працювали над тим, щоб російських олігархів і їхніх родичів виключили із санкційних списків. Настав час для повного перегляду – кого саме намагалися виключити і чи не варто повернути їх до списку.

Європейці повинні розуміти: відкладене правосуддя в Україні гарантує майбутню агресію вже на наших кордонах, і ми не можемо обмінювати відповідальність на крихке перемир’я. Ми повинні позбавити Москву ресурсів і забезпечити, щоб архітектори цієї війни постали перед трибуналом ».

П'єр-Ромен Тіонне, євродепутат від Франції:

«Розслідування злочину агресії, яке має здійснювати спеціальний трибунал, також є необхідним, оскільки воно чітко підтверджує повну легітимність України як суверенної держави.

Це також демонструє нашу глибоку відданість принципу поваги до держав у Європі – континенті, який у ХХ столітті так сильно постраждав від перекроювання кордонів.

Однак дозвольте завершити зауваженням: ця робота зі встановлення справедливості є важливою, але вона має супроводжуватися активною участю Європи в мирних переговорах між Україною та Росією».

Віллі Совндал, євродепутат від Данії:

« Ми повинні чітко дати зрозуміти Путіну, що його цинічне нехтування цінністю людського життя матиме серйозні наслідки для нього і його режиму.

У нинішній геополітичній ситуації надзвичайно важливо, щоб Європа стояла на власних ногах. Це потребує тіснішої співпраці у сфері безпеки, адже ми маємо стати більш незалежними і самодостатніми. У цьому контексті Україна є ключовим мостом».

Важливий юридичний крок до створення Спецтрибуналу мають зробити на міністерському засіданні Ради Європи в Кишиневі 14-15 травня. Планується голосування за угоду про створення трибуналу (Enlarged Partial Agreement – ред.). Наступний крок – затвердження угоди її країнами-учасницями у своїх парламентах. Трибунал паралельно почнуть будувати як інституцію. Початок роботи очікується на початку 2028 року.

Комісія з претензій має визначити, яку компенсацію РФ має заплатити Україні й українцям за завдану шкоду. Її формальне створення також має відбутися в Кишиневі.