ЮНЕСКО готове до «екстреної допомоги» після удару РФ по історичному центру Львова

В ЮНЕСКО висловили занепокоєння російськими ударами 24 березня по історичному центру Львова і заявили, що готові надати допомогу.

«ЮНЕСКО глибоко стурбоване ударами 24 березня, які уразили будівлю в районі Бернардинського монастиря в межах об’єкта всесвітньої спадщини «Львів – ансамбль історичного центру». ЮНЕСКО нагадує, що культурні цінності охороняються Гаазькою конвенцією 1954 року і Конвенцією про всесвітню спадщину 1972 року. Усі сторони повинні охороняти спадщину й утримуватися від будь-яких дій, що завдають шкоди культурним цінностям. ЮНЕСКО готове підтримати владу з оцінками, заходами захисту й екстреною допомогою», – йдеться в повідомленні організації, оприлюдненому 25 березня.

24 березня запущений російськими військами ударний дрон влучив по центру Львова, постраждали, за даними влади, 27 людей, у лікарнях на 25 березня залишалися сім потерпілих.

Голова ОВА Максим Козицький повідомив, що пошкодження у Львові зазнала памʼятка архітектури національного значення – Ансамбль Бернардинського монастиря.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав ЮНЕСКО відреагувати на удар РФ, а згодом анонсував візит експертів цієї установи ООН до Львова для оцінки наслідків атаки.