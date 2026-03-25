Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Міжнародні

ЮНЕСКО готове до «екстреної допомоги» після удару РФ по історичному центру Львова

24 березня запущений російськими військами ударний дрон влучив по центру Львова. За даними влади, була пошкоджена памʼятка архітектури національного значення – Ансамбль Бернардинського монастиря

В ЮНЕСКО висловили занепокоєння російськими ударами 24 березня по історичному центру Львова і заявили, що готові надати допомогу.

«ЮНЕСКО глибоко стурбоване ударами 24 березня, які уразили будівлю в районі Бернардинського монастиря в межах об’єкта всесвітньої спадщини «Львів – ансамбль історичного центру». ЮНЕСКО нагадує, що культурні цінності охороняються Гаазькою конвенцією 1954 року і Конвенцією про всесвітню спадщину 1972 року. Усі сторони повинні охороняти спадщину й утримуватися від будь-яких дій, що завдають шкоди культурним цінностям. ЮНЕСКО готове підтримати владу з оцінками, заходами захисту й екстреною допомогою», – йдеться в повідомленні організації, оприлюдненому 25 березня.

24 березня запущений російськими військами ударний дрон влучив по центру Львова, постраждали, за даними влади, 27 людей, у лікарнях на 25 березня залишалися сім потерпілих.

Голова ОВА Максим Козицький повідомив, що пошкодження у Львові зазнала памʼятка архітектури національного значення – Ансамбль Бернардинського монастиря.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав ЮНЕСКО відреагувати на удар РФ, а згодом анонсував візит експертів цієї установи ООН до Львова для оцінки наслідків атаки.

ФОТОГАЛЕРЕЯ:

У Львові десятки поранених внаслідок російського обстрілу дронами вдень 24 березня.

Форум

XS
SM
MD
LG