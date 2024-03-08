Російський дрон влучив у цивільний автомобіль у Вовчанську, двоє людей загинули – Синєгубов

Російська армія запустила FPV-дрон по Вовчанську близько 15 години 8 березня, заявив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, дрон поцілив у цивільний автомобіль.

«За попередніми даними, загинули 58-річний чоловік та 53-річна жінка. Зі слів свідків, у авто могла перебувати ще одна особа», – повідомив він.

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Голова області додав, що інформація про наслідки оновлюється.

Вранці 7 березня російські війська завдали удару керованою авіабомбою по Вовчанську на Харківщині. Одна людина загинула, ще одна зазнала поранення.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння атакують українські регіони. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.