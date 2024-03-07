Російські військові обстріляли Харківщину, є загиблі й поранені – влада

Російські військові в ніч на 8 березня обстріляли два міста в Харківській області, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Окупанти знову вдарили по Куп’янську. За попередньою інформацією, застосувавши реактивні системи залпового вогню. Загинули двоє цивільних людей - чоловік та жінка, дані встановлюються. Пошкоджені житлові будинки, є загоряння автомобіля. Розбір завалів триває», – вказав чиновник після 23:00 7 березня.

Згодом Олег Синєгубов поінформував про обстріл Чугуєва.

«Поранень зазнали 17-річний хлопець та 37-річний чоловік. Зафіксовані руйнування поруч з девʼятиповерховим житловим будинком, пошкоджені магазини, готель, близько 13 автомобілів. Профільні служби працюють на місцях влучань», – ідеться в повідомленні.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння атакують українські регіони. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.