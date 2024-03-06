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На Хмельниччині через нічну атаку дронами були знеструмлення у 30 населених пунктах – Міненерго

Через атаку «шахедами» підстанції обленерго виникла пожежа, внаслідок чого відключено повітряні лінії електропередачі. Фото ілюстративне
Через атаку «шахедами» підстанції обленерго виникла пожежа, внаслідок чого відключено повітряні лінії електропередачі. Фото ілюстративне

У Хмельницькій області через нічну атаку дронами були знеструмленими понад 14 тисяч споживачів у 30 населених пунктах, повідомило Міністерство енергетики в середу вранці.

За даними відомства, через атаку «шахедами» підстанції обленерго виникла пожежа, внаслідок чого відключено повітряні лінії електропередачі.

Станом на 8:00 ранку пожежу ліквідували – без напруги залишалися понад 2,5 тисячі абонентів, тривають відновлювальні роботи, додають у міністерстві.

Раніше місцева влада повідомила, що під час нічної атаки РФ сили ППО збили 6 «шахедів» в межах Хмельницької області, через атаку в області пошкоджений об’єкт інфраструктури.

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Ввечері 5 березня в низці областей оголошували повітряну тривогу через атаку безпілотників. За даними Генштабу ЗСУ, російські військові вночі атакували Україну 42 безпілотниками «Шахед», сили ППО знищили 38 БПЛА.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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