На Хмельниччині через нічну атаку дронами були знеструмлення у 30 населених пунктах – Міненерго

У Хмельницькій області через нічну атаку дронами були знеструмленими понад 14 тисяч споживачів у 30 населених пунктах, повідомило Міністерство енергетики в середу вранці.

За даними відомства, через атаку «шахедами» підстанції обленерго виникла пожежа, внаслідок чого відключено повітряні лінії електропередачі.

Станом на 8:00 ранку пожежу ліквідували – без напруги залишалися понад 2,5 тисячі абонентів, тривають відновлювальні роботи, додають у міністерстві.

Раніше місцева влада повідомила, що під час нічної атаки РФ сили ППО збили 6 «шахедів» в межах Хмельницької області, через атаку в області пошкоджений об’єкт інфраструктури.

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Ввечері 5 березня в низці областей оголошували повітряну тривогу через атаку безпілотників. За даними Генштабу ЗСУ, російські військові вночі атакували Україну 42 безпілотниками «Шахед», сили ППО знищили 38 БПЛА.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.