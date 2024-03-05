Одесу атакують «шахеди», повітряна тривога триває на півдні та сході – Повітряні сили

Російські безпілотники іранського походження другу ніч поспіль атакують Одесу, повітряна тривога триває в усіх областях на півдні та сході України, повідомляють Повітряні сили ЗСУ пізно ввечері 5 березня.

«БпЛА на Полтавщині – в напрямку Миргорода. Дві групи «шахедів» наХарківщині – північно-західним курсом. «Шахеди» на Херсонщині – в напрямку Миколаївщини. Група «шахедів» на Одещині – курсом на Вінниччину. Кілька нових груп БпЛА з Чорного моря наближаються до Одеси», – ішлося в повідомленні, оприлюдненому о 23:09.

Згодом у Повітряних силах додали, що ще кілька ударних дронів рухаються на Сумщину з Полтавської області.

«Суспільне» інформує про кілька вибухів, які чули жителі Одеси.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.