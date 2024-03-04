Одеську область знову атакують дрони – Повітряні сили ЗСУ

Кілька груп російських ударних безпілотників уночі 5 березня здійснюють чергову атаку Одеси та Одеської області, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

«БпЛА в акваторії Чорного моря, рухаються тим же курсом на Одесу у напрям Фонтани (район в Одесі – ред.)», – ідеться в одному з повідомлень.

«В Одеській області працюють сили ППО, повідомили в командуванні Сил оборони півдня. Нині в регіоні триває повітряна тривога», – вказує «Суспільне».

Згодом це ж джерело повідомило про вибух в Одесі.

Унаслідок атаки російського дрона 2 березня в Одесі загинули 12 людей, серед яких пʼятеро дітей віком від чотирьох місяців до 10 років. 3 березня в Одесі був оголошений день жалоби.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.