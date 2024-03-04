В Одесі розбирають пошкоджений дроном під’їзд будинку, щоб зрозуміти, що робити з ним далі – голова ОВА

Комунальники розбирають конструкції пошкодженого під’їзду житлового будинку в Одесі, в який у ніч на 2 березня влучив дрон, після цього будуть вирішувати, чи можливо його відновити, заявив в етері Радіо Свобода (проєкт «Свобода.Ранок») голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

«Уже вчора, після завершення рятувальної операції, почали працювати комунальники, які вивчають повністю і розбирають ті конструкції, які аварійні, для того, щоб зрозуміти стан саме цього під’їзду і що з цим далі робити. Тобто, повністю буде розібрано, вивчено технічний стан і вже потім буде ухвалене кінцеве рішення щодо можливості поновлення або просто вибудовування опірної стінки для того, щоб інша частина не зазнала в подальшому якихось пошкоджень», – сказав Кіпер.

Голова ОВА не підтвердив і не спростував припущення військових про те, що дрон, який влучив у цей під’їзд, мав посилену бойову частину. За його словами, це мають дослідити експерти. Однак за рівнем руйнівної сили наслідки влучання – такі ж, як і від ракети, додав Кіпер.

«Цю загрозу, яку вони несуть, можна порівнювати навіть із ракетами. Тому що руйнування, які позавчора в нас відбулися на Добровольского – це біда. Будинок був складений як картонний», – сказав голова ОВА.

Напередодні ввечері міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив про завершення пошуково-рятувальної операції у зруйнованому підʼїзді багатоповерхівки в Одесі. Жертвами російської атаки, здійсненої 2 березня, стали 12 людей, серед яких пʼятеро дітей і семеро дорослих. Ще 20 людей – поранені.