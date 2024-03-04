Через атаку дронів по будинку в Одесі постраждали 20 людей, двоє у тяжкому стані – лікарі

Департамент охорони здоров’я Одеської обласної державної адміністрації повідомив про стан постраждалих внаслідок удару російського дрона в Одесі. Жертвами російської атаки, здійсненої 2 березня в Одесі, стали 12 людей, ще 20 людей постраждали, зокрема вагітна жінка.

«На стаціонарному лікуванні залишається троє осіб. Дві людини перебувають в реанімаційному відділені, їхній загальний стан – важкий, одна особа у середньому ступені тяжкості отримує лікування в травматологічному відділенні», – йдеться у повідомленні.

Одеські медики нагадали, що внаслідок влучання російського дрону в багатоквартирний будинок 2 березня загинули, зокрема, п’ятеро дітей: 4-місячний Тимофій, 7-місячна Ліза, 3-річний Марк, 8-річна Злата і Сергій, якому в липні мало виповнитися десять років.

Вчора, 3 березня, міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив про завершення пошуково-рятувальної операції у зруйнованому підʼїзді багатоповерхівки.

3 березня з-під завалів багатоповерхівки дістали тіла ще двох дітей – Сергія та його восьмирічної сестри Злати.

2 березня Повітряні сили повідомили про атаку російських безпілотників на Одещину та Миколаївщину. За даними рятувальників, внаслідок нічної атаки дронів по Одесі зруйновані 18 квартир дев’ятиповерхівки.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.