«Спочатку Україну, а потім вас, шановні партнери» – Зеленський про мету РФ у війні

Російський лідер Володимир Путін має на меті завоювання не лише України, заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 3 березня, коментуючи російські удари по Одесі та Кураховому.

«Загалом від початку лише одного цього тижня російські терористи вже використали майже 400 керованих авіабомб, понад 50 «шахедів», більш як 40 ракет… Потрібно реагувати на дії Росії усім лідерам, усім міжнародним організаціям. І реагувати жорстко. Не хоче Путін ніякого миру – він хоче тільки війни та смерті. Йому все одно, кого вбивати. Головна мета – знищувати. Спочатку Україну та українців. А потім вас, шановні партнери», – попередив Зеленський.

Глава держави нагадав, що Збройним силам України «вдалося тільки за цей тиждень збити сім російських військових літаків», а «від початку лютого Росія втратила 15 військових літаків».

«Ми можемо збивати більше російської військової авіації та знищувати ще більше російської логістики на нашій окупованій території. Питання лише у відповідній зброї, яка є в партнерів і може бути передана Україні», – наголосив президент України.

Унаслідок російського удару по Одесі, здійсненого 2 березня, загинули 12 людей, серед яких пʼятеро дітей. Скинута на місто Курахове Донецької області авіабомба 3 березня спричинила поранення 16 людей, серед яких двоє неповнолітніх.