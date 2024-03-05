Сили оборони півдня повідомили про пошкодження після нічної атаки РФ дронами на Одещині

Унаслідок нічної атаки дрони в Одеському районі пошкоджені будівлі рекреаційного об’єкту та приватний будинок, повідомляють у телеграмі Сили оборони півдня.



«На жаль, не вдалось уникнути влучань. В Одеському районі пошкоджено будівлі рекреаційного об’єкту. Сталося займання, але пожежу оперативно ліквідували. Оздоровча установа не функціонує від початку повномасштабного вторгнення», – йдеться у повідомленні.



Також в рекреаційній зоні було пошкодження приватного будинку з причалом і господарськими спорудами. За попередніми даними, постраждалих немає.



Війська РФ вночі знову атакували Одещину ударними дронами Shahed-131/136. Як повідомляють Сили оборони півдня, повторення тактики маневрів над житловими і промисловими районами Одеси й передмістя, створювало реальну загрозу мирним жителям, водночас ускладнюючи роботу ППО. Проте українські військові збили 18 баражуючих снарядів.

Унаслідок атаки російського дрона 2 березня в Одесі загинули 12 людей, серед яких пʼятеро дітей віком від чотирьох місяців до 10 років. 3 березня в Одесі був оголошений день жалоби.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.