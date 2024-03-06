На Хмельниччині через атаку РФ дронами пошкоджений об’єкт інфраструктури – ОВА

На Хмельниччині внаслідок нічної атаки дронами пошкоджений об’єкт інфраструктури, повідомляє у телеграмі обласна військова адміністрація.

«Внаслідок атаки пошкоджено об’єкт інфраструктури. Залишаються знеструмленими кілька населених пунктів. Є пошкодження даху та стелі приватного будинку», – йдеться у повідомленні.

Загиблих та травмованих немає.

За даними місцевої влади, вночі 6 березня сили ППО збили 6 «шахедів» в межах Хмельницької області.

Ввечері 5 березня в низці областей оголошували повітряну тривогу через атаку безпілотників. За даними Генштабу ЗСУ, російські військові вночі атакували Україну 42 безпілотниками «Шахед», сили ППО знищили 38 БПЛА.

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Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.