Генштаб: війська РФ вночі атакували 42 «Шахедами», на фронті було 86 бойових зіткнень

Російські військові в ніч на 6 березня атакували Україну 42 безпілотниками «Шахед», повідомив у ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.

«За попередньою інформацією, силами оборони знищено 38 із 42 цих дронів. Інформація щодо постраждалих і пошкодження об’єктів інфраструктури уточнюється», – йдеться в повідомленні.

У командуванні Повітряних сил ЗСУ уточнили, що, крім «Шахедів», які загарбники запускали із чотирьох напрямків – Чауди, Балаклави в окупованому Криму і Курської області й Приморсько-Ахтарська в Росії – вони атакували Україну ще й п’ятьма зенітними керованими ракетами С-300 із окупованої території Донецької області.

«У результаті бойової роботи збито 38 «Шахедів» у межах Дніпропетровської, Одеської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Харківської, Вінницької і Сумської областей», – йдеться в повідомленні.

Щодо ситуації на фронті, то, за даними Генштабу, минулої доби відбулося 86 бойових зіткнень.

«Загалом ворог завдав 4 ракетних і 106 авіаційних ударів, здійснив 154 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури», – йдеться в повідомленні.

Як повідомили у командуванні, протягом доби українські військові відбили атаки російських сил на шістьох напрямках, зокрема на Новопавлівському напрямку загарбники 39 разів намагалися прорвати оборону ЗСУ.

Ввечері 5 березня в низці областей оголошували повітряну тривогу через атаку безпілотників.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.