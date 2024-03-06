У Сумах через влучання «Шахедів» є постраждалі – ОВА

У ніч на 6 березня російські військові атакували Суми безпілотниками «Шахед», внаслідок чого є влучання і постраждалі, повідомила обласна військова адміністрація.

«На жаль, є три прильоти в різних частинах міста. На місцях працюють усі аварійно-рятувальні служби. Постраждалим надається необхідна медична допомога», – йдеться в повідомленні.

В ОВА не навели подробиць щодо масштабу руйнувань і кількості постраждалих, зауваживши, що ці дані уточнюють.

Ввечері 5 березня в низці областей оголошували повітряну тривогу через атаку безпілотників.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.