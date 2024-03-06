В ОГП повідомили про сімох постраждалих у Сумах і почали розслідування

Офіс генерального прокурора повідомив, що внаслідок нічного удару Росії по Сумах постраждали семеро людей, зокрема 10-річна дитина. Раніше обласна військова адміністрація заявляла про п’ятьох поранених.

«За даними слідства, 6 березня 2024 року близько 1:00 ночі ворог атакував трьома БпЛА цивільні обʼєкти міста Суми. Семеро осіб постраждали, серед поранених 10-річний хлопчик. Внаслідок атаки окупантів пошкоджено помешкання в 11 багатоквартирних будинках і будівлю дошкільного навчального закладу. Також пошкоджено близько 20 автомобілів», – йдеться в повідомленні ОГП.

У прокуратурі повідомили про початок досудового розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни.

Раніше в ОВА без подробиць повідомляли про «три прильоти» в різних районах Сум. А голова ОВА Володимир Артюх в ефірі Радіо Свобода розповів про наслідки атаки на Суми.

Ввечері 5 березня в низці областей оголошували повітряну тривогу через атаку безпілотників. 6 березня українські військові повідомили, що Росія атакувала Україну 42 безпілотниками «Шахед», 38 з яких збили сили ППО, а також п’ятьма зенітними керованими ракетами С-300.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.