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Влада про наслідки атаки РФ на Одещині: знову пошкоджений рекреаційний об’єкт і житлові будинки

Загиблих чи постраждалих немає.
Загиблих чи постраждалих немає.

На Одещині внаслідок чергової російської атаки пошкоджений черговий рекреаційний об’єкт, газогін та житлові будинки, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

«Внаслідок падіння уламків збитих дронів в Одеському районі пошкоджено черговий рекреаційний об’єкт, газогін та житлові будинки у приватному секторі», – написав він у телеграмі.

Загиблих чи постраждалих немає.

За його даними, маневри дронів в житлових кварталах ускладнювали роботу силам ППО, але в регіоні збили 18 «шахедів».

Російські війська знову спрямовували ударні безпілотники по населених пунктах, промислових об’єктах прибережної зони, додав голова ОВА.

Попереднього дня, вночі 5 березня, російські війська дронами атакували Одещину. Через це в Одеському районі пошкоджені будівлі рекреаційного об’єкту та приватний будинок.

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Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

Станом на 21 лютого в ООН підтвердили, що внаслідок майже дворічного повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули 10 582 людей, ще 19 875 поранені. В організації припускають, що реальна кількість втрат серед цивільних осіб є набагато вищою.

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