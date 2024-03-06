Влада про наслідки атаки РФ на Одещині: знову пошкоджений рекреаційний об’єкт і житлові будинки

На Одещині внаслідок чергової російської атаки пошкоджений черговий рекреаційний об’єкт, газогін та житлові будинки, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

«Внаслідок падіння уламків збитих дронів в Одеському районі пошкоджено черговий рекреаційний об’єкт, газогін та житлові будинки у приватному секторі», – написав він у телеграмі.

Загиблих чи постраждалих немає.

За його даними, маневри дронів в житлових кварталах ускладнювали роботу силам ППО, але в регіоні збили 18 «шахедів».

Російські війська знову спрямовували ударні безпілотники по населених пунктах, промислових об’єктах прибережної зони, додав голова ОВА.

Попереднього дня, вночі 5 березня, російські війська дронами атакували Одещину. Через це в Одеському районі пошкоджені будівлі рекреаційного об’єкту та приватний будинок.

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Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

Станом на 21 лютого в ООН підтвердили, що внаслідок майже дворічного повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули 10 582 людей, ще 19 875 поранені. В організації припускають, що реальна кількість втрат серед цивільних осіб є набагато вищою.