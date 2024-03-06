П’ятеро поранених, серед яких дитина – в ОВА розповіли про наслідки атаки на Суми

П’ятеро людей, зокрема одна дитина, були поранені в Сумах внаслідок нічного російського удару, повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх в ефірі Радіо Свобода (проєкт «Свобода.Ранок»).

За його словами, російські війська в ніч на 6 березня атакували Суми чотирма «Шахедами»: один із них збили на підльоті до міста, а курс інших був змінений.

«Слава Богу, нашим силам ППО, які змінили курс, і ці «Шахеди» влучили практично в мікрорайони, і загиблих в нас сьогодні немає. Але дуже багато сьогодні постраждало інфраструктури. Чотири людини отримали травми різного ступеня важкості. У цілому це легкі. І одна дитина», – сказав Артюх.

Він додав, що один із дронів був націлений на лікарню.

«Один «Шахед» був націлений на лікарню міську і районну, де перебували близько чотирьохсот хворих, у тому числі 50, які були обмежені в русі. Допомога була надана відповідними службами. Сьогодні відбувається ліквідація наслідків», – розповів Артюх.

За даними голови ОВА, від вибухової хвилі у Сумах пошкоджені 13 багатоповерхових будинків, приблизно пів тисячі вікон і знищені 40 автомобілів. На місці влучань були пожежі, їх загасили. До ліквідації наслідків залучені 12 відновлювальних бригад, у місті розгорнули два пункти обігріву.

Раніше в ОВА без подробиць повідомляли про «три прильоти» в різних районах Сум.

Ввечері 5 березня в низці областей оголошували повітряну тривогу через атаку безпілотників. 6 березня українські військові повідомили, що Росія атакувала Україну 42 безпілотниками «Шахед», 38 з яких збили сили ППО, а також п’ятьма зенітними керованими ракетами С-300.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.