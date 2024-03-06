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П’ятеро поранених, серед яких дитина – в ОВА розповіли про наслідки атаки на Суми

Наслідки удару Росії по Сумщині, лютий 2024 року (ілюстративне фото)
Наслідки удару Росії по Сумщині, лютий 2024 року (ілюстративне фото)

П’ятеро людей, зокрема одна дитина, були поранені в Сумах внаслідок нічного російського удару, повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх в ефірі Радіо Свобода (проєкт «Свобода.Ранок»).

За його словами, російські війська в ніч на 6 березня атакували Суми чотирма «Шахедами»: один із них збили на підльоті до міста, а курс інших був змінений.

«Слава Богу, нашим силам ППО, які змінили курс, і ці «Шахеди» влучили практично в мікрорайони, і загиблих в нас сьогодні немає. Але дуже багато сьогодні постраждало інфраструктури. Чотири людини отримали травми різного ступеня важкості. У цілому це легкі. І одна дитина», – сказав Артюх.

Він додав, що один із дронів був націлений на лікарню.

«Один «Шахед» був націлений на лікарню міську і районну, де перебували близько чотирьохсот хворих, у тому числі 50, які були обмежені в русі. Допомога була надана відповідними службами. Сьогодні відбувається ліквідація наслідків», – розповів Артюх.

За даними голови ОВА, від вибухової хвилі у Сумах пошкоджені 13 багатоповерхових будинків, приблизно пів тисячі вікон і знищені 40 автомобілів. На місці влучань були пожежі, їх загасили. До ліквідації наслідків залучені 12 відновлювальних бригад, у місті розгорнули два пункти обігріву.

Раніше в ОВА без подробиць повідомляли про «три прильоти» в різних районах Сум.

Ввечері 5 березня в низці областей оголошували повітряну тривогу через атаку безпілотників. 6 березня українські військові повідомили, що Росія атакувала Україну 42 безпілотниками «Шахед», 38 з яких збили сили ППО, а також п’ятьма зенітними керованими ракетами С-300.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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