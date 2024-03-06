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Політика

Атака дронів: куди влучили сили РФ?

  • Уночі під час атаки ударних безпілотників частина Одеси була знеструмлена. На Хмельниччині чули звуки вибухів, у Сумах є влучання, а на Київщині працювала ППО, каже місцева влада. Розкажемо, що відомо про нічну атаку «шахедами».
  • Знищення російських кораблів, обстріл залізниці у Курській області Росії, вибух на інфраструктурному об’єкті в Бєлгородській області РФ. В Держдепартаменті США кажуть, що Україна ще має «сюрпризи в запасі», на що там чекають із нетерпінням. То про які сюрпризи може йтися та чим ЗСУ мають здивувати?
  • У США відбувся «Супервівторок». Коли обирають кандидатів від обох найбільших партій у президенти. Участь у голосуванні взяли 15 штатів. Це один із найважливіших днів у боротьбі за Білий дім. Національне опитування показує, що Байден дещо програє Трампу, якому Верховний суд країни таки дозволив брати участь у виборах президента. Далі поговоримо детальніше про вибори у США і їхній вплив на Україну.

Про це та інше дивіться у програмі «Свобода.Ранок» о 9:01 на @Радіо Свобода:

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