РФ скинула авіабомбу на Торецьк, є поранені – прокуратура

Російські військові 7 березня скинули на приватний сектор Торецька авіабомбу КАБ-500, поранення зазнали троє людей, повідомляє Донецька обласна прокуратура.

За даними слідства, удар був здійснений близько 11-ї ранку.

«Засіб ураження поцілив по одній із вулиць приватного сектору, де у той час між собою спілкувалися троє сусідів – містянин 47 років й 63-річні чоловік і жінка. Потерпілим із контузією, пораненням руки і переломом надано медичну допомогу», – йдеться у повідомленні.

В одному з будинків виникла пожежа, кажуть правоохоронці. Прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів і звичаїв війни.

Напередодні війська РФ чотирма ракетами С-300 поцілили по центру Покровська на Донеччині. Одна людина була поранена, руйнувань зазнали заклад освіти, підприємство, житлові будинки. 6 березня за добу поліція задокументувала 10 російських атак по житлових кварталах населених пунктів Донеччини. За даними правоохоронців, по Новогродівці війська РФ вдарили керованою авіабомбою КАБ-100 – пошкодили підприємство, через артилерійський обстріл Красногорівки загинув 72-річний чоловік.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

Станом на 21 лютого в ООН підтвердили, що внаслідок майже дворічного повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули 10 582 людей, ще 19 875 поранені. В організації припускають, що реальна кількість втрат серед цивільних осіб є набагато вищою.