Влада: через російські обстріли Донеччини загинула людина, ще одна поранена

Російські війська вранці обстріляли Нетайлове на Донеччині – загинула людина, повідомив голова обласної військової адміністрації а Вадим Філашкін.



«Село потрапило під вогонь о 8:30 ранку – 63-річна жінка отримала смертельну рану і померла на шляху до лікарні», – написав він у телеграмі.

Філашкін раніше повідомляв, що через ракетний удар у Покровську поранена людина, пошкоджені 11 багатоповерхівок, три приватні будинки і три адмінбудівлі.



Поліція Донеччини уточнила, що після півночі 6 березня війська РФ чотирма ракетами С-300 поцілили по центру Покровська – поранений 37-річний чоловік. Руйнувань зазнали заклад освіти, підприємство, житлові будинки.

Також, за даними поліції, за добу задокументувала 10 російських атак по житлових кварталах населених пунктів Донеччини. За даними правоохоронців, по Новогродівці війська РФ вдарили керованою авіабомбою КАБ-100 – пошкодили підприємство, через артилерійський обстріл Красногорівки загинув 72-річний чоловік.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

Станом на 21 лютого в ООН підтвердили, що внаслідок майже дворічного повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули 10 582 людей, ще 19 875 поранені. В організації припускають, що реальна кількість втрат серед цивільних осіб є набагато вищою.