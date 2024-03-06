«Ми всі заважаємо Росії». В атаці дрона РФ по Одесі загинули колишній житель Донеччини та його маленький син

В Одесі ховають загиблих під час російського удару дроном по житловому будинку 2 березня. У середу пройшов похорон чотиримісячного Тимофія і його мами Ганни Гайдаржі, а також місцевої лікарки-педіатра Ганни Чабан, а у вівторок в області прощалися з родиною Кравців – батьком, мамою і дітьми віком 7, 8 і 9 років, а також 3-річним Марком і його батьком Віталієм Погожиним. Мама хлопчика Анастасія з важкими травмами перебуває у лікарні. Віталій Погожин – колишній житель Нью-Йорка на Донеччині: це селище розташоване всього за кілька кілометрів від лінії фонту, тому Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) вирішили детальніше звернути увагу на цих жертв російської атаки.

У день трагедії жителі фронтового селища Нью-Йорк під Торецьком почали збирати кошти для своєї землячки, вона – бабуся загиблого трирічного Марка та мати Віталія Погожина. Жінка, яка живе зовсім близько до лінії фронту, рік тому вже втратила чоловіка. Жителі Нью-Йорка допомагали їй з квитком, щоб доїхати на похорон рідних в Одесу.

«Тітка Світлана просто кричала: «Я помираю!» – розповідає жителька Нью-Йорка Юлія про момент, коли їй розповіли про трагедію. Юлія давно знає родину Віталія Погожина.

У 90-х роках вони переїхали в один будинок – у 9-поверхівку в Нью-Йорку, який тоді називався Новгородським. Віталій був однокласником її молодшої сестри Юлії.

«Яким у моїй пам’яті лишився Віталій? Він завжди посміхався. У нього така посмішка була! От чомусь мені його очі запам’яталися, – такі красиві чоловічі очі. І запам’ятався його сміх. А ще те, що Віталій був скромним, але й водночас товариським», – ділиться жителька Нью-Йорка.

Віталій залишив Донеччину під час попередньої фази російсько-української війни, після 2014 року, й відтоді жив в Одесі.

У ніч проти 2 травня у під'їзд будинку, де він жив із дружиною Анастасією та сином Марком, влучив російський дрон-камікадзе. Віталій із сином загинули.

Анастасія зараз перебуває в лікарні. Як можна судити з постів її рідних у соцмережах, її стан вкрай важкий.

Колишні учні школи у Нью-Йорку пригадують Віталія Погожина добрим, з посмішкою, завжди готовим прийти на допомогу, патріотом України. Своєю енергійністю був для них прикладом, пишуть вони у спогадах в соцмережах.

Бабуся загиблого хлопчика Світлана потребувала грошей, щоби дістатися з Нью-Йорка до Одеси, тож Юлія організувала збір серед місцевих.

«Знаю, що навіть із Польщі наші знайомі, колишні мешканці нашого будинку, скидали їй грошову допомогу. Адже ми усі – як одна велика родина були у цьому будинку – і свята, дні народження, весілля, народження дітей відзначали гуртом: сідали разом біля будинку, смачно їли за одним столом. Ми усі – як одна сім’я, як брати та сестри», – ділиться Юлія.

Зараз бабуся загиблих Марка і Віталія та рідні пораненої Анастасії перебувають поряд нею у лікарні в Одесі.

«Ми всі, мабуть, завадили Росії. Мабуть, усі ми їм заважаємо. Адже невинні люди, діти гинуть від рук цих… Не хочу говорити лайливі слова, адже я людина, і лишаюся людиною. Ні в чому ж не винні діти, які тільки-тільки починають жити. І їм не потрібна ця війна», – зітхає Юлія.

Загалом через цей удар загинули 12 цивільних, серед яких 7 дітей.

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