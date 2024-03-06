«Ми всі заважаємо Росії». В атаці дрона РФ по Одесі загинули колишній житель Донеччини та його маленький син

В Одесі ховають загиблих під час російського удару дроном по житловому будинку 2 березня. У середу пройшов похорон чотиримісячного Тимофія і його мами Ганни Гайдаржі, а також місцевої лікарки-педіатра Ганни Чабан, а у вівторок в області прощалися з родиною Кравців – батьком, мамою і дітьми віком 7, 8 і 9 років, а також 3-річним Марком і його батьком Віталієм Погожиним. Мама хлопчика Анастасія з важкими травмами перебуває у лікарні. Віталій Погожин – колишній житель Нью-Йорка на Донеччині: це селище розташоване всього за кілька кілометрів від лінії фонту, тому Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) вирішили детальніше звернути увагу на цих жертв російської атаки.
У день трагедії жителі фронтового селища Нью-Йорк під Торецьком почали збирати кошти для своєї землячки, вона – бабуся загиблого трирічного Марка та мати Віталія Погожина. Жінка, яка живе зовсім близько до лінії фронту, рік тому вже втратила чоловіка. Жителі Нью-Йорка допомагали їй з квитком, щоб доїхати на похорон рідних в Одесу.
«Тітка Світлана просто кричала: «Я помираю!» – розповідає жителька Нью-Йорка Юлія про момент, коли їй розповіли про трагедію. Юлія давно знає родину Віталія Погожина.
У 90-х роках вони переїхали в один будинок – у 9-поверхівку в Нью-Йорку, який тоді називався Новгородським. Віталій був однокласником її молодшої сестри Юлії.
«Яким у моїй пам’яті лишився Віталій? Він завжди посміхався. У нього така посмішка була! От чомусь мені його очі запам’яталися, – такі красиві чоловічі очі. І запам’ятався його сміх. А ще те, що Віталій був скромним, але й водночас товариським», – ділиться жителька Нью-Йорка.
Віталій залишив Донеччину під час попередньої фази російсько-української війни, після 2014 року, й відтоді жив в Одесі.
У ніч проти 2 травня у під'їзд будинку, де він жив із дружиною Анастасією та сином Марком, влучив російський дрон-камікадзе. Віталій із сином загинули.
Анастасія зараз перебуває в лікарні. Як можна судити з постів її рідних у соцмережах, її стан вкрай важкий.
Колишні учні школи у Нью-Йорку пригадують Віталія Погожина добрим, з посмішкою, завжди готовим прийти на допомогу, патріотом України. Своєю енергійністю був для них прикладом, пишуть вони у спогадах в соцмережах.
Бабуся загиблого хлопчика Світлана потребувала грошей, щоби дістатися з Нью-Йорка до Одеси, тож Юлія організувала збір серед місцевих.
«Знаю, що навіть із Польщі наші знайомі, колишні мешканці нашого будинку, скидали їй грошову допомогу. Адже ми усі – як одна велика родина були у цьому будинку – і свята, дні народження, весілля, народження дітей відзначали гуртом: сідали разом біля будинку, смачно їли за одним столом. Ми усі – як одна сім’я, як брати та сестри», – ділиться Юлія.
Зараз бабуся загиблих Марка і Віталія та рідні пораненої Анастасії перебувають поряд нею у лікарні в Одесі.
«Ми всі, мабуть, завадили Росії. Мабуть, усі ми їм заважаємо. Адже невинні люди, діти гинуть від рук цих… Не хочу говорити лайливі слова, адже я людина, і лишаюся людиною. Ні в чому ж не винні діти, які тільки-тільки починають жити. І їм не потрібна ця війна», – зітхає Юлія.
Загалом через цей удар загинули 12 цивільних, серед яких 7 дітей.
ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС РЕАЛІЇ:
Ми працюємо по обидва боки лінії розмежування. Пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук, телеграм або вайбер за номером +380951519505. Якщо ви пишете з окупованих територій, ваше ім'я не буде розкрите.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацію», згодом – «захист Донбасу». А у вересні та на початку жовтня Росія здійснила спробу анексувати частково окуповані Запорізьку, Херсонську, Донецьку та Луганську області. Україна і Захід заявили, що ці дії незаконні. Генасамблея ООН 12 жовтня схвалила резолюцію, яка засуджує спробу анексії РФ окупованих територій України.
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури по всій території України.
На кінець жовтня Україна оцінювала втрати Росії у війні у понад 70 тисяч загиблих військових. У вересні Росія заявила, що її втрати менші від 6 тисяч загиблих. У червні президент Зеленський оцінив співвідношення втрат України і Росії як один до п'яти.
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей. А у вересні армія України внаслідок блискавичного контрнаступу звільнила майже усю окуповану до того частину Харківщини.
11 листопада українські Сили оборони витіснили російські сили з Херсона.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей.
Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств та розслідуванні. РФ відкидає звинувачення у скоєнні воєнних злочинів.
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були звільнені з-під російської окупації. Зокрема, на Чернігівщині, Харківщині, Херсонщині.
З вересня 2022 року запеклі бої російсько-української війни ідуть на сході і на півдні України.
6 червня 2023 року була повністю зруйнована гребля Каховського водосховища (перебувала під контролем російської армії із початку березня 2022 року, а у жовтні була замінована окупантами), що призвело до затоплення великої території, людських жертв, знищення сільгоспугідь, забруднення Дніпра і Чорного моря. Україна назвала це екоцидом.
ООН від початку повномасштабного вторгнення РФ підтвердила загибель в Україні 9 701 цивільного, йдеться у звіті за 25 вересня 2023 року. Реальна кількість жертв, вказують аналітики, є набагато більшою.
Усього із 24 лютого 2022 року ООН зафіксувала в Україні 10 582 випадків загибелі цивільних людей, а також щонайменше 19 875 випадків поранення цивільних. Про це заявив верховний комісар ООН із прав людини Фолькер Тюрк 22 лютого 2024 року.
«Ймовірно, що реальна кількість втрат серед цивільних осіб є набагато вищою», – кажуть в місії.
Форум