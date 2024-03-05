Війська РФ обстріляли Красногорівку на Донеччині, загинув чоловік – ОВА

Російські війська обстріляли Красногорівку на Донеччині, внаслідок чого загинув 72-річний чоловік, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«Сьогодні зранку росіяни щільно обстрілювали місто з артилерії – смертельне поранення отримав 72-річний чоловік. Красногорівка вже десять років на лінії фронту, і з кожним днем перебувати там стає все небезпечніше», – написав Філашкін у телеграмі 5 березня.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

Станом на 21 лютого в ООН підтвердили, що внаслідок майже дворічного повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули 10 582 людей, ще 19 875 поранені. В організації припускають, що реальна кількість втрат серед цивільних осіб є набагато вищою.