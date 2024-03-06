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По всій Україні оголошували повітряну тривогу через ракетну небезпеку

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«Зафіксовано зліт МіГ-31К», – заявили у Повітряних силах ЗСУ. Цей літак є потенційним носієм гіперзвукових ракет «Кинджал»
«Зафіксовано зліт МіГ-31К», – заявили у Повітряних силах ЗСУ. Цей літак є потенційним носієм гіперзвукових ракет «Кинджал»

В усіх областях України близько 8:45 6 березня оголошували повітряну тривогу.

Як пояснили Повітряні сили ЗСУ, це пов’язано з ракетною небезпекою. «Зафіксовано зліт МіГ-31К», – заявили військові. Цей літак є потенційним носієм гіперзвукових ракет «Кинджал».

О 9:07 Повітряні сили оголосили про відбій тривоги.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

Ввечері 5 березня в низці областей оголошували повітряну тривогу через атаку безпілотників.

6 березня українські військові повідомили, що Росія атакувала Україну 42 безпілотниками «Шахед», 38 з яких збили сили ППО, а також п’ятьма зенітними керованими ракетами С-300.

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