Російські війська обстріляли прикордонні території трьох областей: є загиблі й поранені – ОК «Північ»

Російські війська продовжили обстрілювати прикордонні території Чернігівської, Сумської і Харківської областей, всього протягом доби там нарахували 55 обстрілів із різних видів озброєння, внаслідок чого є загиблі й поранені, повідомило Оперативне командування «Північ».

Зокрема, за повідомленням, одна людина загинула в селі Карповичі Семенівської громади Новгород-Сіверського району Чернігівської області, яке загарбники за добу атакували тричі.

Крім того, через ймовірний ракетний удар у Сумах є загиблі й поранені, пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури, кажуть в ОК «Північ». При цьому точної кількості жертв не повідомляють.

Напередодні про те, що російські війська посилили обстріли Сумщини, заявив голова обласної військової адміністрації Володимир Артюх. Він повідомив про 10 постраждалих через російський удар по Сумах.

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що внаслідок ракетного удару по Сумах є загиблі, хоча не уточнив їхню кількість.

Раніше 7 березня обласна військова адміністрація повідомила, що російська армія завдала ракетного удару по Сумах. Спершу було відомо про одного постраждалого.

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На початку доби 6 березня внаслідок нічного удару Росії по Сумах постраждали семеро людей, зокрема 10-річна дитина.

Російські війська фактично щодня обстрілюють українські міста і села з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.