Російські війська завдали ракетного удару по Сумах – ОВА

Російська армія завдала ракетного удару по Сумах, повідомила обласна військова адміністрація 7 березня.

«Пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури. На місці працюють всі необхідні служби», – йдеться в повідомленні.

Наслідки удару наразі уточнюють.

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На початку доби 6 березня внаслідок нічного удару Росії по Сумах постраждали семеро людей, зокрема 10-річна дитина.

Російські війська фактично щодня обстрілюють прикордонні райони Сумської області з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.