Двоє людей загинули, 15 постраждали за добу через удари РФ у трьох областях

Двоє людей загинули, 15 – постраждали протягом доби через російські обстріли в Донецькій, Харківській, Херсонській областях, свідчать дані тамтешніх обласних військових адміністрацій.

Зокрема, як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, напередодні в селищі Борова Ізюмського району внаслідок удару російських сил, попередньо, ракетою «Іскандер-М» загинув 70-річний чоловік, з-під завалів врятували жінку, постраждало 5 її дітей, а також чоловік з сусіднього будинку. Всього пошкоджені 12 будинків, зауважив голова ОВА.

Синєгубов також повідомив, що 7 березня після півночі внаслідок удару КАБом у селі Борова пошкоджений фасад житлового будинку, паркан і автомобіль, а у 73-річної власниці будинку – гостра реакція на стрес.

Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін зазначив, що протягом минулої доби внаслідок обстрілів із боку російських військ загинула одна людина – у Нетайловому, ще три людини в області зазнали поранення. Також, за його даними, внаслідок обстрілів пошкоджені житлові будинки і сільгосппідприємство.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін зауважив, що через російську агресію минулої доби в області були поранені чотири людини.

«Минулої доби противник обстрілював Золоту Балку, Берислав, Веселе, Львове, Дудчани, Михайлівку, Велетенське, Антонівку, Садове, Станіслав, Новоберислав і місто Херсон. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема були пошкоджені 16 приватних будинків. У Херсоні внаслідок обстрілів пошкоджено вищий навчальний заклад, газогін та автомобіль. Також були зафіксовані влучання у припортову інфраструктуру», – написав Прокудін у телеграмі.

Він додав, що у населених пунктах області були влучання в об’єкт критичної інфраструктури і складське приміщення.

Станом на 21 лютого в ООН підтвердили, що внаслідок майже дворічного повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули 10 582 людей, ще 19 875 поранені. В організації припускають, що реальна кількість втрат серед цивільних осіб є набагато вищою.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.