«Свідчить про готовність Путіна до ескалації». У Європі та США засудили атаку Росії по Одесі

Очільники Європейського союзу засудили удар Росії по Одесі під час візиту туди президента Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Греції Кірьякоса Міцотакіса.

Зокрема, її прокоментував високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель.

«Безрозсудна атака на Одесу, коли президент Зеленський та прем’єр Міцотакіс перебували там, щоб віддати шану жертвам удару дрона по житловому будинку 2 березня, ще раз доводить зневагу Путіна до будь-яких норма і його готовність до ескалації», – заявив він.

Раніше атаку розкритикувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн:

«Ніхто не заляканий цією новою спробою терору – точно не двоє лідерів, які були на місці, та не сміливий народ України».

Голова Європейської ради Шарль Мішель назвав атаку «ще однією ознакою боягузливої тактики Росії в її агресивній війні проти України».

«Це неприпустимо і низько навіть за методичку Кремля. Повна підтримка Євросоюзом України та її сміливого народу не похитнеться», – написав він.

Читайте також: «Не повʼязано з конкретним візитом» – Гуменюк про обстріл Одеси під час перебування Зеленського

Також увечері атаку прокоментувала посолка Сполучених Штатів Бріджит Брінк. Вона висловила думку, що удар «знову демонструє, що Росія не цінує людське життя».

«Україні потрібна наша незмінна підтримка зараз, коли вона продовжує боронитися проти несправедливої та жорстокої агресії Росії», – додала дипломатка.

Президентка Молдови Мая Санду, коментуючи російський удар по Одесі, висловила думку, що війна Росії проти України «становить загрозу для спільної безпеки в Європі».

«Термінова підтримка України є критично необхідною», – додала Санду.

Читайте також: «Ми всі заважаємо Росії». В атаці дрона РФ по Одесі загинули колишній житель Донеччини та його маленький син

Російські війська завдали удару по Одесі 6 березня в той час, коли там перебували президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Греції Кірьякос Міцотакіс. Під час пресконференції Зеленський сказав, що «сьогодні були жертви», «є загиблі, є поранені». Згодом речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук у коментарі «Українській правді» уточнив, що внаслідок удару по портовій інфраструктурі загинули пʼятеро людей.

Грецькі ЗМІ повідомляють, що зустріч двох лідерів тривала півгодини, на якій Міцотакіс підкреслив, що Греція «підтримує європейську та євроатлантичну перспективу України».

Також делегація відвідала будинок, уражений російським безпілотником минулої суботи, де загинули 12 людей, серед яких пʼятеро дітей віком від чотирьох місяців до 10 років.