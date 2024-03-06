«Не повʼязано з конкретним візитом» – Гуменюк про обстріл Одеси під час перебування Зеленського

Ракетний удар, який російські військові завдали по Одесі 6 березня під час перебування в місті президента України Володимира Зеленського і премʼєр-міністра Греції Кірьякоса Міцотакіса, безпосередньо не повʼязаний саме з візитом перших осіб двох держав. Про це голова Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк заявила в ефірі проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії».

«Відбувається те, що Росія – терорист, і вона, очевидно, продовжує атаки на припортову інфраструктуру. Так, по Одесі був завданий ракетний удар, імовірно, балістичною зброєю, із влучанням в одну з будівель у припортовій інфраструктурі. Але це ніяким чином не повʼязане з конкретним візитом. Це повʼязане з терором, який ворог достатньо методично здійснює», – сказала Наталія Гуменюк.

Під час спільної з Міцотакісом пресконференції Зеленський сказав, що «сьогодні були жертви», «є загиблі, є поранені». Президент не навів конкретних цифр, але речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук у коментарі «Українській правді» уточнив: «6 березня ворог завдав удару по портовій інфраструктурі міста. Є загиблі в кількості пʼять осіб».

Удень 6 березня грецьке видання Protothema повідомило з посиланням на свої джерела, що кортеж президента Зеленського та грецька делегація перебували в Одесі на момент російського обстрілу. За даними журналістів, учасники візиту не постраждали.

Прем’єр-міністр Греції прибув в Україну сьогодні вранці, в умовах надзвичайної секретності. Візит відбувся перед поїздкою Міцотакіса до Румунії на дводенну конференцію Європейської народної партії (ЄНП) в Бухаресті.

Грецькі ЗМІ повідомляють, що зустріч двох лідерів тривала півгодини, на якій Міцотакіс підкреслив, що Греція «підтримує європейську та євроатлантичну перспективу України».

Також делегація відвідала будинок, уражений російським безпілотником минулої суботи, де загинули 12 людей, серед яких пʼятеро дітей віком від чотирьох місяців до 10 років.

Читайте також: В Одесі загинули 5 дітей і 7 дорослих, пошуки на місці трагедії завершені

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.