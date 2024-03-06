У ВМС назвали кількість знищених і пошкоджених кораблів Чорноморського флоту РФ

Українські військові знищили третину з 80 військових кораблів Чорноморського флоту РФ, «досить багато» пошкодили, заявив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук.



«Що стосується кількості вражених одиниць, то це 27 одиниць вражених разом з субмариною, з них 14 – це помітні серйозні одиниці, різних класів. Це і великі десантні кораблі, і ракетні катери, і субмарина, і патрульний корабель. Це серед тих, що знищені. За нашими даними, пошкодженими на ремонті залишається 15 одиниць, тобто від загальної чисельності близько 80 одиниць, можу сказати, що третина знищена, досить багато пошкоджено», – сказав він під час брифінгу.



Однак, за його словами, все одно у морі спостерігається досить серйозна присутність російських кораблів.



«Це 10 ракетоносіїв, серед яких – три підводні човни, 2 ракетних катери, кілька патрульних кораблів, сторожових кораблів. Тобто номенклатура ще досить велика і кількість досить велика. Так само у строю ще залишаються великі десантні кораблі в кількості 5 одиниць. Чотири, наприклад, зараз перебувають в ремонті після пошкоджень», – зазначив Плетенчук.

Він підсумував, що все ще «досить серйозно» представлене російське корабельне угруповання в Азово-Чорноморському регіоні.

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Росія зазвичай не коментує ураження своїх кораблів українською стороною.

5 березня українська розвідка заявила про знищення поблизу Керчі російського корабля «Сергій Котов». Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило 6 березня, що внаслідок українського удару по російському кораблю були поранені щонайменше 27 російських військових, а сім осіб загинули. Російська влада поки що не коментувала втрату корабля.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, станом на 6 березня, Росія втратила 26 кораблів та катерів від початку повномасштабного вторгнення.