У ГУР навели уточнені дані щодо втрат серед екіпажу «Сергія Котова»

Головне управління розвідки Міністерства оборони України уточнило, що внаслідок українського удару по російському кораблю «Сергій Котов» були поранені щонайменше 27 російських військових, а сім осіб загинули.

«За уточненою інформацією, щонайменше 27 членів екіпажу знищеного поблизу Керченської протоки російського корабля «Сєрґєй Котов» зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Безповоротні втрати серед особового складу ворожого судна, за попередніми даними – 7 моряків», – йдеться в повідомленні.

У ГУР зауважили, що ця інформація уточнюється.

Редакція поки не може перевірити наведені дані з незалежних джерел.

Напередодні українська розвідка заявила про знищення поблизу Керчі російського корабля «Сергій Котов». У ГУР 5 березня заявляли про сімох загиблих і шістьох поранених серед екіпажу корабля.

Російська влада поки що не коментувала втрату корабля.

Загалом близько двох десятків російських військових кораблів були знищені або пошкоджені атаками України від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Дивіться також: Хроніка українських атак на російські кораблі Чорноморського флоту