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Хроніка українських атак на російські кораблі Чорноморського флоту (інфографіка)

Морський бій. Як Україна атакує Чорноморський флот Росії (хронологія)

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