«Два з чотирьох кораблів цього проєкту вже не в строю» – речник ВМС про удар по «Сергію Котову»

Російський патрульний корабель «Сергій Котов», який уночі атакували українські розвідники, охороняв Керченську протоку, розповів в етері Радіо Свобода (проєкт «Свобода.Ранок») речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук.

«Цей корабель конкретно охороняв нашу Керченську протоку, у наших територіальних водах. І, до речі, ця ділянка моря офіційно закрита для судоходства Україною, яка має право робити попередження з цього приводу. Тобто, ми попереджали ще минулого року, що тут ходити не треба», – сказав Плетенчук.

За його словами, загалом у складі Чорноморського флоту є чотири судна такого проєкту, однак два з них вже виведені з ладу.

«Один із них «Павел Державін», який отримав два пошкодження від ВМС нещодавно. Пам’ятаєте, біля Криму? Він так само нарвався на дві міни, які ми там встановили. І навіть ще невідомо до кінця, в якому він стані, але не в боєготовому, це точно. Тобто, фактично, два з чотирьох цих кораблів цього проекту вже не в строю», – каже Плетенчук.

Такі судна, за словами речника ВМС, у морі можуть виконувати різні завдання, як-от охорона пунктів базування, охорона водного регіону, протоки, контроль цивільного судноплавства, і їхнє знищення має суттєвий вплив на виконання цих завдань. Крім того, на думку Плетенчука, це впливає на психологічний стан військових.

«Звісно, впливає це на морально-психологічний стан особового складу, який чудово розуміє, що вихід в море – це реальна небезпека там і залишитися. Тому, звісно, впливає на бажання взагалі служити на так званому Чорноморському флоті. Ну, а для нас це ще один крок на шляху до звільнення акваторії Чорного моря й Азовського від присутності російського флоту. Бо, як ми вже неодноразово наголошували, наша кінцева мета – відсутність присутності цих кораблів в Азово-Чорноморському регіоні», – каже Плетенчук.

У Керчі в окупованому Криму вночі 5 березня було чути звуки вибухів, міст, який сполучає півострів із Росією, був перекритий. Вранці через приблизно вісім годин рух на мосту відновили.

Російські пабліки повідомили про суттєве пошкодження російського корабля в результаті нічної атаки в окупованому місті Керч. Також були повідомлення про його затоплення. Джерело Радіо Свобода у розвідці без деталей підтвердило ураження судна.

Згодом у ГУР офіційно повідомили, що внаслідок удару морськими дронами Magura V5 російський корабель проекту 22160 «Сергій Котов» зазнав пошкоджень корми, правого та лівого бортів. За даними української розвідки, корабель вартістю близько 65 мільйонів доларів знищений.

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Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі Радіо Свобода заявив, що внаслідок удару морськими дронами по російському кораблю «Сергій Котов», за попередніми даними, є загиблі й поранені, проте є ймовірність, що частина екіпажу могла евакуюватися.

За словами Юсова, російський корабель, який вночі атакували українські розвідники, раніше брав участь в атаці на острів Зміїний, також на ньому планували розмістити зенітно-ракетні комплекси.

Російська сторона офіційно ситуацію не коментувала.

Удари по окупованому Криму відбуваються регулярно, зокрема повідомляють про вибухи поблизу Керченського мосту, що з’єднує окупований півострів із Росією. Влада РФ звинувачує у вибухах армію України або називає їх навчаннями. Київ офіційно підтверджує свою причетність лише до деяких атак.

Зокрема, секретар української Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов підтверджував причетність Служби безпеки країни до обох ударів по Керченському мосту: в жовтні 2022 року і 17 липня 2023-го.

Влітку 2023 року тодішній міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю CNN заявляв, що Україна продовжить завдавати ударів в окупованому Криму і атакувати Керченський міст, який з’єднує півострів із Росією.