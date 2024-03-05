«Є загиблі і поранені» – у ГУР розповіли подробиці знищення корабля «Сергій Котов»

Внаслідок атаки морськими дронами російського корабля «Сергій Котов» є загиблі та поранені, інформація уточнюється. Про це в етері Радіо Свобода (проєкт Свобода. Ранок) сказав представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

«Є загиблі і поранені. Проте, є ймовірність, що частина екіпажу могла евакуюватися. Принаймні відомо про понад десять карет швидкої допомоги, які на найближчій ділянці суходолу були викликані ворогом. Тобто евакуаційна операція все ж таки проводилася», – сказав він.

За його словами, російський корабель, який вночі атакували українські розвідники, раніше брав участь в атаці на острів Зміїний, також на ньому планували розмістити зенітно-ракетні комплекси.



«Були плани з розміщення зенітно-ракетних комплексів на саме судно. І вже такі спроби були. Чим менше таких суден, тим менше зенітно- ракетних комплексів буде на них розміщено, а це означає більше можливостей для українських сил безпеки і оборони. Також «Сергій Котов» прикметний тим, що він брав участь разом із крейсером «Москва» на острів Зміїний, власне тепер долучився до того ж таки крейсера «Москва», – додав Юсов.

У Керчі в окупованому Криму вночі 5 березня було чути звуки вибухів, міст, який сполучає півострів із Росією, був перекритий. Вранці через приблизно вісім годин рух на мосту відновили.

Російські пабліки повідомили про суттєве пошкодження російського корабля в результаті нічної атаки в окупованому місті Керч. Також були повідомлення про його затоплення. Джерело Радіо Свобода у розвідці без деталей підтвердило ураження судна.

Згодом у ГУР офіційно повідомили, що внаслідок удару морськими дронами Magura V5 російський корабель проекту 22160 «Сергій Котов» зазнав пошкоджень корми, правого та лівого бортів. За даними української розвідки, корабель, вартістю близько 65 мільйонів доларів, знищений.

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Удари по окупованому Криму відбуваються регулярно, зокрема повідомляють про вибухи поблизу Керченського мосту, що з’єднує окупований півострів із Росією. Влада РФ звинувачує у вибухах армію України або називає їх навчаннями. Київ офіційно підтверджує свою причетність лише до деяких атак.

Зокрема, секретар української Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов підтверджував причетність Служби безпеки країни до обох ударів по Керченському мосту: в жовтні 2022 року і 17 липня 2023-го.

Влітку 2023 року тодішній міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю CNN заявляв, що Україна продовжить завдавати ударів в окупованому Криму і атакувати Керченський міст, який з’єднує півострів із Росією.