ВМС: кораблів РФ немає в акваторії Чорного моря після удару по «Сергію Котову»

В акваторії Чорного моря станом на ранок 6 березня немає російських кораблів, свідчать дані Військово-морських сил ЗСУ.

За повідомленням, в Азовському морі чергує один російський корабель, у Середземному – три кораблі, серед яких один носій крилатих ракет «Калібр», загальний залп складає до чотирьох ракет.

Напередодні українська розвідка заявила про знищення поблизу Керчі російського корабля «Сергій Котов». Російська влада поки що не коментувала втрату корабля.

Загалом близько двох десятків російських військових кораблів були знищені або пошкоджені атаками України від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Дивіться також: Хроніка українських атак на російські кораблі Чорноморського флоту